Dallas - Saison 03 Episode 14 - Au bord du gouffre  

La CIA retrouve Elena et Nicolas et arrêtent ce dernier. Elena est choquée d'apprendre que le cartel a kidnappé Emma et Ann. Nicolas jure qu'il n'est pas au courant. Bobby négocie avec Luis la libération d'Emma, en échange de faire passer un maximum de drogue par voie ferrée. Mais Luis libère Ann à la place d'Emma. John Ross décide d'aller sauver Emma en allant proposer un marché à Luis. Il lui propose de racheter tout Ewing Global d'un coup, pour plus que ne proposait Nicolas et demande en échange la libération d'Emma. Désireux de regagner les bonnes grâces de Don Orestes, Luis accepte. John Ross prend la place d'Emma comme otage. John Ross a découvert que Ryland travaille pour la CIA et que son contact George employait des mercenaires pour des opérations au Mexique. Il décide d'en embaucher un pour aller le sauver une fois qu'il sera l'otage du cartel. Nicolas accepte d'aider la CIA en échange de son immunité. Il veut également ainsi regagner le cœur d'Elena mais Christopher ne compte pas laisser Elena lui échapper une deuxième fois. Nicolas raconte à Don Orestes que Luis a kidnappé deux Américaines, compromettant leur plans, et qu'ils doivent se voir tous les trois pour mettre les choses au clair. Nicolas espère ainsi mener la CIA à la planque de Luis pour sauver Emma. Une fois chez Luis, Don Orestes et Nicolas découvrent le marché que Luis a passé avec John Ross. Orestes rappelle à Nicolas qu'ils sont des criminels avant d'être des hommes d'affaires, et somme Nicolas d'abattre John Ross pour prouver son allégeance au cartel. Nicolas fait semblant de vouloir le tuer et lui fait comprendre qu'il veut le sauver, mais Luis s'impatiente et menace de les tuer tous les deux si Nicolas n'abat pas immédiatement John Ross...