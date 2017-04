Dallas - Saison 03 Episode 15 - La relève  

John Ross se retrouve séquestré par le cartel. Les membres de la C.I.A. suivent les opérations depuis Southfork. Ils ont envoyé des hommes sur place prêts à intervenir au signal de John Ross, à savoir, allumer un briquet. Nicolas Trevino qui joue double-jeu fait comprendre à John Ross qu’il est de son côté. Luis menace Nicolas qui refuse de tuer le jeune Ewing. C’est alors que les hommes de la C.I.A. interviennent, libérant ainsi John Ross. Ryland demande à George de lui rendre un enregistrement qui prouve que sa mère faisait du trafic de stupéfiants avec le cartel. Pour nuire à son fils et protéger sa petite-fille, Judith complote avec John Ross, pour démasquer Harris qui apprend par la suite qu’il avait l’intention de la faire tomber en cas de désaccords. Judith parvient ainsi à prendre la tête de la Commission des Chemins de Fer, empêchant Bobby de mener toute action. Trevino décide de collaborer avec la police mais perd la confiance d’Helena dont il est très épris. Derrick informe Bobby que Drew a été assassiné. Christopher prévient Elena que c’est bien le cartel qui a tué son frère. Elena met Nicolas devant le fait accompli qui décide, afin d’écarter toute révélation et garder l’amour d’Elena, d’éliminer El Pozolero, Luis et le reste de la bande. John Ross surprend Pamela et Nasir au lit. La jeune femme lui apprend sans complexe que le prince lui a prêté les fonds indispensables pour racheter les parts d’Ewing Global. Bobby tente de raisonner Pamela mais celle-ci veut déclencher une nouvelle guerre dans la famille. Emma remet à John Ross un dossier contenant une information capitale. John Ross aurait une sœur qu’il a décidé de retrouver.