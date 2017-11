Dragon ball super - La Terre explose ? Le Kamehameha décisif

Six mois après la bataille contre Boo, la paix sur Terre est à nouveau menacée par un mystérieux personnage : Beerus, le Dieu de la Destruction. Il parcourt l’univers à la recherche du Super Saiyan Divin, détruisant planète après planète, et finit par retrouver Goku, Vegeta et leurs amis. Mais aucun d’entre eux n’a jamais entendu parlé d’un Dieu Super Saiyan. Beerus perd patience et devient de plus en plus menaçant. Goku va devoir s’interposer dans un combat qui n’est que le début de nombreuses aventures pour sauver la Terre et ses habitants !