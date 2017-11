Flics : leur vie en direct - La confrontation

Commissariat de Béthune. Une nouvelle journée commence. A la brigade locale de protection de la famille, une femme est en audition. Elle dit être victime de violences de la part de son fils. Caroline et Ingrid ont pris l'affaire en main et interpellent ce dernier. La confrontation de la mère et de son fils est poignante.Pendant ce temps, à Montpellier, alors qu'un jeune homme est reçu en audition par Marielle pour avoir été pris en train de fumer du cannabis, Céline et David préparent l'évacuation d'un squat dans la périphérie de la ville.A Toulouse, la Brigade Spécialisée de Terrain est appelée sur un braquage. Richard, Marc et leurs collègues s'engouffrent dans l'immeuble où se seraient réfugiés les braqueurs. Il fait nuit noire…