Flics : leur vie en direct - Le revendeur

Tony est l'un des enquêteurs de la brigade des mœurs au commissariat de Béthune. Il vient d'extraire des geôles de garde à vue, un homme soupçonné de harcèlement sexuel sur l'une de ses employées. Il pourrait s'agir d'un récidiviste. Pendant que Tony procède à son audition à Béthune, au commissariat central de Montpellier, un couple est reçu, avec son bébé, par Marielle. Ils ont été menacés par deux individus. Les policiers ont mis la main sur ces derniers.A Toulouse, Steve et ses co-équipiers de la BAC investissent un quartier sensible où le trafic de drogue s'opère dans les halls d'immeubles. Steve se fait passer pour un revendeur et accueille de potentiels clients pour casser le marché.Mais un nouvel appel du 17 Police secours tombe à ce moment-là à Béthune.On signale un suicide, un drame comme il en arrive régulièrement partout en France. L'équipe de nuit se rend immédiatement sur les lieux…