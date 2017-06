Alerte chaleur : Chuck Bass en peignoir affole Instagram

Ecrit pour NT1 |

Le très sexy Ed Westwick n’en finit pas de donner des sueurs chaudes à ses très nombreuses admiratrices sur Instagram. Récemment, c’est une photo prise à la sortie de la douche qui a mis le feu aux fans de l’inoubliable Chuck Bass dans Gossip Girl. Un grand escalier en marbre, un tapis rouge et Ed Westwick vêtu d’un simple peignoir, posant contre la rampe d’escalier, l’air un peu déstabilisé. Il n’en faut pas plus pour que le compteur de « j’aime » s’affole. En effet, en quelques jours, la photo a été likée plus de 432 000 fois. Et les fans n’ont pas été avares en commentaires, tous sous le charme du jeune américain.



Pour continuer dans sa lancée « i’m sexy and i know it », pour reprendre une chanson bien connue, l’acteur a posté une autre photo depuis la chambre de son hôtel italien. Cette fois, il est habillé d’une marinière et d’un caleçon. Et c’est tout. Le jeune homme est assis sur le rebord d’une fenêtre et semble regarder au loin d’un air pensif. « Tellement charismatique », « tu es si parfait », « quel homme », commentent certains fans d’Ed Westwick, quand d’autres lui déclarent totalement leur flamme avec des « je t’aime ». Une internaute propose même, malicieuse : « Si tu veux visiter Rome, ma maison est disponible ».