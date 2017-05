Blake Lively bientôt à l’affiche d’un thriller

Par Lorelei BOQUET-VAUTOR | Ecrit pour NT1 |

Serena Van Der Woodson de Gossip Girl et les séries télévisées, c’est bel et bien terminé pour Blake Lively. Alors qu’elle tenait le rôle phare de Instinct de Survie - The Shallows de Jaume Collet-Serra en 2016, la jeune maman s’apprête à retourner face à la caméra, pour un rôle où elle sera une nouvelle fois la vedette. Selon The Hollywood Reporter, jouera bientôt dans The Husbands Secret, un thriller adapté du roman éponyme de Liane Moriarty, aussi auteure de Big Little Lies. Un long métrage qui sera produit par les studios CBS.

Le pitch ? Alors qu’elle se trouve dans le grenier de sa maison, Cécilia Fitzpatrick tombe sur une lettre écrite par son mari et qu’elle a ordre de n’ouvrir qu’après sa mort. Mais, ne pouvant faire face à sa curiosité, elle décide de la lire alors que son compagnon est toujours vivant. Elle y découvrira de sombres secrets susceptibles de remettre en cause sa vie de couple idyllique et d’avoir un impact fort sur la vie des gens qui entourent Cécilia et son époux, tant les mensonges sont nombreux sont importants.

Publié en 2013, ce roman de Liane Moriarty est rapidement devenu un best-seller outre-Atlantique. Nul doute que son adaptation cinématographique devrait ravir les fans. "Liane Moriarty s'est construite en porte-parole de la femme moderne et en étant une combinaison unique de vulnérabilité, de force et de talent, Blake Lively est l'actrice parfaite pour interpréter le personnage créé par Liane Moriarty", a expliqué Terry Press, président de CBS Films. Pour le moment, la date précise de sortie du film n’a pas été divulguée.