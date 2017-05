Blake Lively retrouve ses copines America Ferrara, Alexis Bledel et Amber Tamblyn

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Depuis leur rencontre sur le tournage du film "Quatre filles et un jean", Blake Lively, Alexis Bledel, America Ferrara et Amber Tamblyn sont devenues de véritables amies qui ont toujours plaisir à se retrouver. La preuve : le dernier cliché postée par la star de "Gossip Girl".

Qui a dit que Hollywood était un milieu de requins où régnaient l’ambition et la jalousie ? L’expression « la grande famille du cinéma » qui peut sonner faux tant les histoires sur des disputes entre acteurs sont légion dans le milieu, peut également parfois illustrer une véritable cohésion entre certaines stars.



On sait tous que, depuis Ocean 11, Brad Pitt, Matt Damon ou encore George Clooney sont vraiment amis. Dans le même registre, autre histoire d’amitié perdure depuis des années entre quatre actrices Hollywodienne, à savoir Blake Lively (Gossip Girl, Savages), America Ferrara (Ugly Betty, The Good Wife), Alexis Bledel (Gilmore Girls) et Amber Tamblyn (Dr House, Mon Oncle Charlie).



Les quatre jeunes actrices se sont rencontrées il y a plus de 10 ans (en 2005) sur le tournage du film Quatre filles et un jean. Douze plus tard et une suite sortie en 2008, les quatre comédiennes sont toujours aussi inséparables et toujours prêtes à se soutenir l’une l’autre. Ainsi ce dimanche 21 mai, Blake Lively a posté sur son compte instagram une photo de toutes les quatre prenant la pose devant les photographes. En guise de légende, elle a tout simplement écrit : « Sœurs. Amies. Pour toujours. » Les quatre jeunes femmes se sont retrouvées à l’occasion de l’avant –première de Paint it Black, un film écrit et réalisé par Amber Tamblyn. La femme de Ryan Reynolds, America Ferrara et Alexis Bledel étaient donc là pour soutenir leur copine.



Sisters. Friends. Forever. #paintitblackmovie Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 21 Mai 2017 à 7h22 PDT

Très fière de son amie, Blake Lively a également posté un autre cliché où elle la prend dans ses bras. « Je ne peux pas être plus fière de ma sœur Amber Tamblyn. Elle a écrit et réalisé un des films les plus beaux et les plus chargés émotionnellement que vous verrez, » a-t-elle ainsi écrit en guise de commentaire.