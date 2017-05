Chuck Bass (Ed Westwick) a bien changé

Par Chloe Manseau | Ecrit pour NT1 |

En 2007, les téléspectateurs découvraient avec étonnement, le personnage de Chuck Bass. Un ado mystérieux, branché aux tendances autodestructrices, mais qu’on a tous adoré détester. Ses signes distinctifs ? Une coupe de cheveux travaillée, un look un peu trop sophistiqué, un charme dévastateur, des yeux mystérieux et un charisme qui ne laisse personne indifférent, surtout pas Blair Warldorf. Pendant presque 5 ans, nous avons suivi les aventures et les manigances de Chuck Bass, Serena, Blair et Dan. Mais surtout, nous les avons vus grandir et changer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Chuck Bass est toujours aussi sexy.

Aujourd’hui, 10 ans après le début de la série, ce qui est sûr c’est qu’Ed Westwick qui interprète le personnage de Chuck Bass a changé lui aussi. Les fans ont notamment pu s’en rendre la semaine dernière lors de la cérémonie des Bafta’s Awards à laquelle il assistait. Il est apparu en smoking sur le tapis rouge et le jeune homme a su capter l’attention des photographes en un clin d’œil. L’acteur de 29 ans poste d’ailleurs régulièrement des photos sur son compte Instagram pour partager avec ses fans les moments forts de son quotidien. Même lorsqu’il arbore des coupes de cheveux improbables, Chuck Bass est toujours aussi séduisant. D’ado manquant de confiance en lui dans la série Gossip Girl, il s’est métamorphosé en véritable sex-symbol.





