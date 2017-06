Ed Westwick (Chuck Bass) prend du bon temps en Italie

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Fidèle à l’image de son personnage de Chuck Bass, l’héritier plein aux as de l’Upper East Side, Ed Westwick s’est offert des vacances de grand standing en Italie. Au programme Dolce Vita et Orient Express !

Le personnage joué par Ed Westwick dans Gossip Girl était sans doute l’un des plus charismatiques et des plus ambivalents de la série. Chuck Bass était d’apparence machiavélique et manipulateur mais jamais vraiment méchant. Plein de dédain envers ses pairs, il était surtout mu par sa propre ambition. Mais si Ed Westwick ne partage sans doute pas ces traits de caractère avec le personnage à qui il a donné vie entre 2007 et 2012, il semble avoir le même goût pour le luxe et le raffinement.



Et depuis qu’il est en Italie pour des vacances bien méritées, l’acteur qui fêtera ses 30 ans le 27 juin prochain, le prouve en postant de nombreuses photos sur son compte instagram. Après un cliché de lui en peignoir dans un hôtel de luxe, le jeune homme en a publié d’autres ces derniers jours. L’un d’entre eux est un selfie sur lequel on découvre Ed Westwick le regard enjôleur, un chapeau sur la tête et un verre de vin blanc à la main.



Mais les dernières photos donnent encore plus envie puisque l’acteur qui est désormais à la tête d’une nouvelle série, intitulée White Gold, a carrément pris place à bord de l’Orient Express. Du moins une version plus moderne du très chicissime voyage en train à travers l’Europe, réservé autrefois à la haute société. Le trajet va, lui, mener Ed Westwick de Venise à Londres. Une idée de vacances très huppées que n’aurait sans doute pas renié Chuck Bass.



#italy Une publication partagée par Ed Westwick (@edwestwick) le 29 Mai 2017 à 12h19 PDT





Dinner- Venice to London #orientexpress Une publication partagée par Ed Westwick (@edwestwick) le 31 Mai 2017 à 11h09 PDT

Une publication partagée par Ed Westwick (@edwestwick) le 31 Mai 2017 à 12h52 PDT