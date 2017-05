Gossip Girl : bienvenu dans le quotidien de Leighton Meester (Photos)

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Pendant six ans, six saisons, Leighton Meester a été Blair Waldorf dans Gossip Girl. Autant adulée que crainte, la jeune fille régnait en quelque sorte sur l’Upper East Side new-yorkais. Si Blair était un personnage attachant, son côté forte tête, manipulateur et sa personnalité toujours en quête d’un certain pouvoir ont eu un certain impact sur son interprète. Car dans la vraie vie, l’actrice de 31 ans est bien loin de ressembler à Blair. Et depuis l’arrêt de la série, elle tente de continuer son petit bout de chemin, à son rythme, et surtout assez loin des lumières d’Hollywood.

Mais Leighton Meester ne s’est pas faite oublier pour autant. L’Américaine s’est lancée dans la chanson, seule ou en duo, et parcourt régulièrement l’Amérique du Nord pour donner des séries de concerts. Elle a continué en parallèle à tourner dans plusieurs productions, sans doute un peu plus confidentielles que Gossip Girl. On a pu la voir dans Like Sunday, Like Rain, ou encore Le Juge, et depuis le début de l’année dans la série comique Making History.

Leighton Meester a également trouvé l’amour dans les bras d’Adam Brody et le couple a accueilli en 2015 une petite fille Arlo Day. Et l’actrice n’a jamais rien caché de sa nouvelle vie à ses fans. Sur Instagram, elle partage régulièrement ses aventures, à l’exception faite de sa vie intime, et donc de sa fille, qu’elle entend garder pour elle. Mais consciente que les fans de Blair Waldorf sont là, elle emmène régulièrement les internautes dans son quotidien… La preuve en images.





Thank you for all the birthday wishes!!! 😝 #31 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 9 Avril 2017 à 12h49 PDT





Flattering photo feat. In-n-out doing press for #MakingHistory #treats Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 14 Mars 2017 à 12h11 PDT





Comin at ya for a live Insta at 12pm Pacific Time to talk #MakingHistory. 🐿 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 3 Mars 2017 à 11h33 PST





Facing my fears for the new year Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 2 Janv. 2017 à 12h45 PST





Dan and Deb 4EVER 🐿@makinghistoryfox Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 30 Nov. 2016 à 19h27 PST





Fun singing w/ @iamdanawilliams, her residency continues @thehotelcafe 📸 @coopwilson Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 13 Oct. 2016 à 20h04 PDT





Rg girls' night-thanks for the group shot @coopwilson 👭👭👭 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 19 Nov. 2015 à 14h59 PST





Prizza. #tbt @miceandmenbway Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 5 Nov. 2015 à 17h23 PST





LM 2015 tour in Midwest cold. photo by @brendanbuckley Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 23 Févr. 2015 à 13h43 PST





2pm PST #LifePartners Q&A use #AskGandL Twitter chat today! Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 18 Nov. 2014 à 11h01 PST

VIDEO. Vampire Diaries revient sur NT1 avec une saison 7 inédite !