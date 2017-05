Gossip Girl : Blake Lively, bientôt de retour dans la série ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Dans un entretien avec le magazine américain "Variety", Blake Lively a évoqué un retour possible de "Gossip Girl". Et a confié qu’elle ne serait pas contre reprendre le rôle qui l’a fait découvrir, celui de la socialite Serena Van der Woodsen.

Il y a cinq ans, le monde disait au revoir à la série Gossip Girl au son de ses « xoxo » devenus cultes. Depuis, le public a pu suivre les aventures de Blake Lively un peu partout dans le monde. Après une relation éclair avec Leonardo DiCaprio, la jeune femme a trouvé l’amour au bras de Ryan Reynolds. Mariés, ils ont aujourd’hui deux enfants, et la jeune femme navigue entre sa vie familiale, son statut d’égérie L’Oréal, son activité militante pour la cause des femmes et des enfants, et sa carrière d’actrice. Mais toujours, elle garde une petite pensée pour la série qui l’a faite connaître. Et d’ailleurs lorsqu’on évoque un possible retour de Gossip Girl, la comédienne se dit plutôt favorable à l’idée.

Elle serait même plutôt disposée à reprendre le rôle de l’inoubliable Serena Van der Woodsen. « Pourquoi pas ? Dans la vie, il ne faut jamais dire jamais », a-t-elle ainsi confié au magazine Variety récemment. « Mais, suis-je prête à le faire ? Qui sait ! Si c’est bien fait et que cela fait sens… Nous nous sommes tellement amusés à tourner, vivre et travailler à New York! », a-t-elle ajouté. Cela serait une sacrée bonne nouvelle pour les fans de la série. Le reste du casting original se joindrait-il lui aussi au projet ? Depuis la fin de Gossip Girl, Leighton Meester, la « BFF » de Serena, Blair, a délaissé pendant un temps les écrans de télévision pour se consacrer à sa carrière de chanteuse et est même partie sur les routes américaines en tournée. Elle a également accueilli en août 2015 son premier enfant, une petite fille nommée Arlo Day. Quant au reste de la bande, ils sont également engagés sur divers projets de théâtre, de musique et de cinéma. Avant de pouvoir relancer Gossip Girl, il faudra donc que chacun revoit son emploi du temps.

