Gossip Girl : que devient Leighton Meester , l'implacable Blair Waldorf ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Joies, peines, drames, mensonges et trahisons… Tel a été pendant des années le quotidien des adolescents, puis jeunes adultes, de l’Upper East Side, ce quartier ultra huppé de New York, dans Gossip Girl. Cinq ans après la fin de la série, Leighton Meester, qui fêtait ses 31 ans le 9 avril dernier, s’est quelque peu éloignée des plateaux de tournage pendant un temps, afin de se construire une vie, à mille lieues de son personnage dans la série, celui de la machiavélique Blair Waldorf.

L’actrice a ainsi délaissé les robes haute coutures et plans complexes de Miss Blair pour aller se réfugier dans la chanson. Leighton Meester a toujours un fort attrait pour la musique et si elle a collaboré sur plusieurs singles avec des artistes comme Robin Thicke, ce n’est cependant qu’en 2014 qu’elle a sorti son tout premier album, Heartstrings. Depuis, la comédienne et chanteuse est partie en tournée à travers les Etats-Unis à plusieurs reprises. Elle s’est également essayé au cinéma à travers divers projets : The Roomate, Crazy Dad, By the Gun… mais depuis l’arrêt de Gossip Girl, la musique avait tout de même pris le dessus. Elle devrait être plus présente sur les écrans en 2017, puisqu’elle tient l’un des rôles principaux de la nouvelle série Fox, Making History.

Outre sa carrière musicale, Leighton Meester s’est également concentrée sur sa vie personnelle ces dernières années. L’actrice a ainsi épousé celui avec lequel elle était en couple depuis 2011, Adam Brody, en 2014. Un an après, le couple a accueilli son premier enfant, une petite fille prénommée Arlo Day.





Fun singing w/ @iamdanawilliams, her residency continues @thehotelcafe 📸 @coopwilson Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 13 Oct. 2016 à 20h04 PDT





"I Wonder if I Care as Much" as I did before..... w/ @iamdanawilliams, shot by @davidabwilliams. Link in my bio Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 11 Mars 2016 à 14h26 PST

VIDEO. La saison 7 de Vampire Diaries débarque sur NT1