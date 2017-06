Gossip Girl : Katie Cassidy fiancée à son compagnon !

Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

Il y a du mariage dans l’air pour Katie Cassidy. Après avoir vécu des romances avec les chanteurs Jesse McCartney ou encore Greg Raposo, la comédienne a enfin trouvé l’homme de sa vie. En couple avec Matthew Rodgers, celle qui incarnait Juliet Sharp dans la saison 4 de Gossip Girl vient tout juste de se fiancer. Un événement qu’elle a annoncé en postant une photo romantique sur Instagram.

Ses fans ont ainsi pu découvrir lundi un cliché du couple en train d’échanger un tendre baiser sur une plage. "J’ai hâte d’être avec toi pour toujours mon chéri ! Je suis la fille la plus chanceuse au monde. Je t’aime à la folie @mattyice432. Merci pour cette soirée magique dont je me rappellerai à vie", a-t-elle écrit en guise de légende. Interrogée par E Online !, la future mariée a confié : "Nous étions amis au départ. Il m’a surpris lors d’un dîner romantique et il s’est mis à genoux. C’était tellement parfait.” “C’est un home incroyable et elle est tellement heureuse. C’est un home bon qui l’aime tellement. Katie est tellement heureuse”, a jouté un proche de l’actrice au site américain.





I can't wait to spend forever with you my darling!! I'm the luckiest girl in the whole world. I ❤️ YOU to the moon and back @mattyice432 Thank you for a magical evening I will forever remember. Une publication partagée par Katie Cassidy (@katiecassidy) le 5 Juin 2017 à 1h34 PDT

Ce mariage sera le premier pour la comédienne qui a joué dans les séries Supernatural, Melrose Place ou encore Gossip Girl. Depuis 2012, elle incarne Laurel Lance dans Arrow, série diffusée sur TF1.

