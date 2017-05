Gossip Girl : Leighton Meester, ultra-glamour pour sa dernière séance photos

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Grande, filiforme, une beauté à la fois sage et à la fois enfantine… Leighton Meester a tout d’une jeune femme qui aurait pu avoir un bel avenir dans le mannequinat. Au lieu de cela, elle a choisi la comédie, mais de temps en temps se prête au jeu des photographes. Et quand elle accepte d’endosser le rôle de top model pour le magazine Bellomag le temps d’une journée, le résultat donne une séance photos ultra-glamour, avec une Leighton Meester au sommet de l’élégance.

Qu’elle opte pour un rouge à lèvre de couleur vive, des lunettes de soleil rétro, ou un look plus naturel, voire plus romantique, la jeune femme est à la fois trendy et sexy, sans trop en faire. Une façon d’incarner une palette de personnages pour Bellomag. La capacité de l’actrice à se glisser dans la peau de n’importe quel personnage est sans doute ce qui lui a permis de prêter pendant des années son visage sage au personnage machiavélique et en quête de pouvoir de la série Gossip Girl : Blair Waldorf.

Après l’arrêt de la série, Leighton Meester s’est davantage tournée vers la chanson, et est partie en tournée avec plusieurs musiciens. Elle s'est aussi mariée et a donné naissance à une petite fille et est de retour ces temps-ci dans une série comique produite par Fox. Elle y incarne Deborah, une jeune femme vivant au 18ème siècle et qui va être amenée à découvrir les joies de la modernité du 21ème siècle après les fréquents voyages dans le temps d’un professeur d’histoire à l’université…





@bellomag 👄💅🏻💄💋🕶 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 18 Mai 2017 à 20h29 PDT





