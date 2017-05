Gossip Girl : Leighton Meester, une actrice adepte de la tendance « sans make-up »

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Dans Gossip Girl, Leighton Meester, alias Blair Waldorf, était toujours tirée à quatre épingles. Beauté classique et visage de porcelaine, la jeune fille affichait un teint frais et un regard lumineux mais tout cela était très travaillé. Dans la vraie, l’actrice est plutôt adepte du maquillage léger, voire très léger. D’ailleurs, il semblerait que lors de ses récentes séances photo, la jeune femme ait décidé de suivre cette tendance du « no make-up » ou presque.

Et il faut dire que cela lui réussi plutôt bien, car à tout juste 31 ans, Leighton Meester conserve toujours un visage aux traits quelque peu enfantins. Un peu de rose sur les lèvres, ou une jolie bouche rouge, un teint de pêche ou un peu de fards sur les yeux… la jeune femme n’a qu’à piocher dans ces options afin de parfaire une mise en beauté naturelle et légèrement travaillée. Et le résultat est toujours très convainquant : à mille lieues de son personnages dans Gossip Girl, la jeune maman paraît simplement radieuse. Et que ceux qui croient que la tendance nude ne permet pas l’expérimentation en prennent de la graine. Lors d’un récent shooting photo, l’actrice a carrément prouvé le contraire. Regard vierge et bouche rouge pour une silhouette plus moderne, ou fard rose-pêche irisé sur les yeux et bouche nue… L’Américaine a frappé fort avec des mises en beauté diverses mais toujours très naturelles.







Up close and personal w/ @byrdiebeauty 💄💅🏻👄🐣 Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 28 Févr. 2017 à 18h10 PST





❤️ @schonmagazine #MakingHistory Une publication partagée par Leighton Meester (@itsmeleighton) le 28 Avril 2017 à 6h44 PDT

