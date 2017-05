Gossip girl : qui sont les meilleures amies de Blake Lively ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Dans Gossip Girl, Blake Lively avait pour meilleure amie, BFF, sœur de cœur, au choix, la puissante et gentiment machiavélique Blair Waldorf, aka Leighton Meester. Les deux jeunes femmes se sont beaucoup amusées pendant les six années qu’a duré la série, et ont noué de solides liens. Mais Blake Lively a toujours été très liée à un tout autre groupe d’actrices. Trois jeunes femmes qu’elle a rencontrées en 2004 sur le tournage du film 4 filles et un jean. Dans ce long-métrage de Ken Kwapis, Blake Lively, Alexis Bledel, America Ferrera et Amber Tamblyn formaient un groupe de jeunes filles qui avaient grandi ensemble depuis l’ensemble et étaient devenues inséparables.

Un cas de figure qui s’est transposé à la réalité. Aujourd’hui, 13 ans après leur rencontre, Blake Lively et ses copines sont toujours aussi inséparables. Toutes ont évolué dans leur carrière. L’égérie L’Oréal a tourné entre autre donc dans Gossip Girl et est devenue de deux petites filles, America Ferrera a été l’héroïne d’Ugly Betty pendant plus de trois ans, Alexis Bledel a incarné l’intelligente et mignonne Rory Gilmore dans Gilmore Girls pendant sept ans, et Amber Tamblyn a interprété le rôle de Martha Masters dans Dr House après le départ de numéro 13, alias Olivia Wilde.

Et leurs différents succès n’ont fait que renforcer leur amitié. Aujourd’hui, même si elles ne partagent plus leur jean, les quatre actrices font tout pour se voir le plus souvent possible. Et Blake Lively relate souvent ces retrouvailles sur les réseaux sociaux. La comédienne a posté au fil du temps plusieurs clichés sur lesquelles on peut la voir en compagnie de ses meilleures amies. Récemment, elle déclarait à quel point elle était « fière » d’avoir une amie comme Amber Tamblyn lorsque celle-ci a publié une tribune dans la version américaine du magazine Glamour. « Elles ne sont pas juste mes amies, mais mes sœurs, mes mentors, mon inspiration… des artistes, des poètes, des activistes, des femmes. Nous pouvons et faisons en sorte de s’encourager les unes les autres. Et quand les femmes se soutiennent, nous pouvons accomplir des choses incroyables », écrivait même Blake Lively en juin 2016 en hommage à ses copines.









#sisterhusbands Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 8 Juil. 2016 à 18h10 PDT









This year has taught us a lot. But it's reminded us to practice something we've always known... "Love your pals. Love yourself". 💖😊💖Happy 2017🎉 Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 1 Janv. 2017 à 12h46 PST

