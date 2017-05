Gossip girl : le nouveau rôle surprenant de Blake Lively

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Blake Lively est une fashigreyonista, une égérie mode et beauté, une mère de deux petites filles, une épouse et amie aimante, et une actrice qui choisit avec soin ses projets. D’ailleurs, la jeune femme n’a pas peur de sortir de sa zone de confort pour s’essayer à des rôles différents et au niveau d’exigence varié. Révélée au grand public grâce au rôle de Serena van der Woodsen dans la série Gossip Girl, l’actrice a récemment décidé de s’investir dans un projet physique qui représente pour elle un sacré challenge.

Ainsi, Blake Lively va tourner dans le prochain film du réalisateur Nick Cassavetes, à qui l’on doit entre autres Alpha Dog et N’oublie Jamais. Dans Bruised, l’Américaine incarnera une combattante de MMA, du "mixed martial art", une pratique plus connue sous le nom de free fight, ou combat libre. Le site spécialisé Deadline a précisé le rôle tenue par l’actrice. Blake Lively prêtera ainsi ses traits à Jackie, une mère célibataire qui cumule deux jobs pour subvenir à ses besoins, et qui a été ne grande combattante de free fight dans une époque révolue. Alors que les services sociaux menace de lui retirer son fils, elle va décider de remonter sur le ring afin d’offrir une vie meilleure à sa famille.

"Je veux une connexion avec un personnage"

Le tournage de Bruised débutera en septembre prochain, et pourtant Blake Lively n’a pas encore entamé son entraînement aux arts martiaux. Ce qu’elle va devoir faire afin de pouvoir incarner au mieux le rôle de Jackie. L’actrice confiait récemment au site <em>Variety</em> que ce film allait cependant lui permettre de repousser ses limites et de côtoyer un personnage totalement nouveau pour elle. "Je cherche des rôles de femmes intéressantes", expliquait-elle ainsi. "Ce peut-être une femme qui sera présente à chaque plan du film, ou seulement dans une scène, mais je recherche des personnages avec lesquels je sens une connexion", a-t-elle poursuivi, soulignant qu’elle était arrivée à un tournant de sa carrière. "Avoir une famille, et avoir travaillé sur une série à succès pendant six ans m’a réellement donné envie de faire désormais des choses que j’aime vraiment. Et cela mène aussi à une plus grande réussite au final, ce qui signifie davantage d’opportunités de remettre ça !"

