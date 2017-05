Gossip Girl : Pourquoi Blake Lively a-t-elle enflammé le red carpet du Met Gala ?

Par A.D | Ecrit pour NT1 |

Le week-end dernier avait lieu à New York le célèbre MET Gala, où chaque année se pressent des centaines d’invités. Avec leurs tenues toutes les plus farfelues que les autres, les stars sont inconditionnellement observées sous tous les angles. Et cette année, Blake Lively a enflammé le tapis rouge.

Chaque année le gala du MET, le Metropolitan museum of Arts de New York, est un des événements les plus attendus du monde de la mode. Car chaque année, malgré un thème défini à l’avance en rapport avec l’exposition qui s’ouvra lors au musée (mettant cette année à l’honneur le créateur Rei Kawakubo avec l’exposition Comme des Garçons), les célébrités s’en donnent à coeur joie pour laisser s’exprimer une sorte de créativité artistique et ce à travers la tenue portée pour l’occasion. Et pour cette édition 2017, s’il y en a bien une qui a mis le feu sur le tapis rouge c’est l’actrice Blake Lively.

Accompagnée de son grand amour, son époux Ryan Reynolds, l’actrice révélée dans Gossip Girl étincelait de mille feux, au sens propre comme au figuré. Vêtue d’une robe dorée longue, légèrement ajourée, aux détails minutieux et au décolleté XXL, l’actrice était sublime. Surtout car, alors qu’elle avait parié sur une couleur au final assez sûre pour elle, Blake Lively a osé le mix des tons et des matières, avec une longue traîne de plumes de différents tons de bleu, donnant ainsi une sacrée dose d’originalité à sa tenue. Et parce que les Lively-Reynolds, on ne fait jamais rien sans s’assurer que tout soit parfait, Monsieur avait assorti la couleur de son noeud papillon à la traine de plumes de sa bien-aimée. Vous avez dit couple parfait ?





#blakelively #metgala #metgala2017 Une publication partagée par Met Gala 2017 (@met_gala2017) le 2 Mai 2017 à 11h08 PDT





#metgala #metgala2017 #blakelively #ryanreynolds Une publication partagée par Met Gala 2017 (@met_gala2017) le 2 Mai 2017 à 11h07 PDT

