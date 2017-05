Gossip Girl : le top des photos délirantes de Blake Lively sur Instagram

Par MYTF1 | Ecrit pour NT1 |

Blake Lively est drôle, très drôle même. Loin de cette image de star hollywoodienne parfaite, l’actrice révélée dans la série Gossip Girl est plutôt du genre à ne pas trop se prendre au sérieux dans la vraie vie. Authentique, gaffeuse, girly… l’Américaine ne prétend pas être une icône de la mode, bien que ce soit l’image qu’elle dégage dans les médias, féminins notamment. À l’inverse, Blake Lively, sur son compte Instagram, se pose comme l’ultime « girl next door », la copine que l’on aimerait avoir, celle qui semble savoir s’amuser avec trois fois rien, toujours de bonnes humeurs, et toujours prêtes à partir dans de folles et jolies aventures.

Aussi, son compte Instagram reflète parfaitement la personnalité de la jeune femme. Loin d’être une sorte de control freak ou de vouloir à tout prix se faire passer pour l’actrice la plus cool de tout le showbusiness, l'interprète de Serena vander Woodsen aime montrer l’envers du décor, mais aussi son quotidien d’égérie beauté et de comédienne demandée. Ses virées entre copines, connues ou inconnues, ses tenues sublimes prêtées par des créateurs et dont elle semble totalement fan, ses instants privés discrets en compagnie de son mari, l’acteur Ryan Reynolds… Blake Lively dévoile tout sans jamais trop en dire. À l’exception de ses enfants. L’actrice a toujours souhaité les préserver et est donc de ceux qui ne préfèrent pas trop les exposer sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du reste, l’Américaine s’en donne donc à cœur joie. La preuve avec le top de ses photos les plus délirantes !





Sooo, it turns out @lorealmakeup looks awesome on your face, but terrible in your nose. So. Yeah. Don't try that. #EarlyMorning #TheShallows Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 24 Juin 2016 à 6h40 PDT





Exhibit A. Said "tourist". Diving with 3 majestic great white sharks alongside the incredible conservationist and advocate @mikerutzen in 2011 Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 17 Juin 2016 à 10h53 PDT





Everyone thinks I was inspired by the princesses. If they only knew... Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 21 Mai 2016 à 13h21 PDT





One of these is not actually the poster. Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 10 Mai 2016 à 14h13 PDT





When that horrible aunt facetimes her nephew to wish him a happy 13th birthday... like he cares. #FutureCatLady Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 16 Janv. 2016 à 18h17 PST





Thanks @lorealparisofficial for having me on your #wishesofworth advant calendar. This brings me one step closer to actually BEING chocolate. #goals Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 14 Déc. 2015 à 22h24 PST





...I've finally become Italian food. #GoalsCOMPLETE #CloudyWithAChanceOfAngelHair #YepThatsAFlyOnTheCenterOfMyNose Une publication partagée par Blake Lively (@blakelively) le 31 Juil. 2015 à 15h14 PDT

