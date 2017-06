Jessica Szohr : sa déclaration d’amité à Leighton Meester (Blair)

Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Personnage récurrent et charismatique de Gossip Girl, Jessica Szohr n’a joué que dans 83 épisodes sur les 121 qu’en compte la série. Mais celle qui incarnait alors Vanessa Abrams, une amie d’enfance de Dan provenant de Brooklyn, a fait forte impression auprès des fans de la série.



La brune incendiaire a semé parfois la zizanie dans l’Upper East Side. Et si dans la série Vanessa Abrams et Blair Waldorf n’étaient pas de grandes amies, leur interprète respective, à savoir Jessica Szohr et Leighton Meester, semblaient très complices à l’époque. En effet, la jolie comédienne de 32 ans qui a récemment décroché un rôle dans la troisième saison de Twin Peaks, a publié ce jeudi 1er juin sur son compte instagram, une photo d’elle et de Leighton Meester dans les bras l’une de l’autre, visiblement très complices.



Les deux jeunes femmes tout sourire, portent toutes les deux des robes jaune soleil. Si la photo date, l’amitié entre les deux actrices semble bien toujours d’actualité. En effet, Jessica Szohr a décidé de faire une petite déclaration à son amie dans la légende qui accompagne ce cliché plein de nostalgie. « #wcw goes to this sweet lady:) even when it's a little gloomy... there is some yellow sunshine somewhere », ce que l’on pourrait traduire par : « #ma femme coup de cœur du mercredi va à cette douce jeune femme. Même quand il fait un peu sombre, il y a toujours un rayon de soleil quelque part ! » Quand les femmes utilisent le "#wcw" (Woman Crush Wednesday), elles veulent signifier leur admiration et leur amitié à une amie proche...