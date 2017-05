Kelly Rutherford : Son étonnante apparition dans un téléfilm

Par Léa Ouzan | Ecrit pour NT1 |

La comédienne américaine Kelly Rutherford a été révélée dans la série Gossip Girl. Avant de se faire connaître dans la série à succès, elle a joué dans des téléfilms. En effet, elle a fait une petite apparition dans un téléfilm allemand intitulé Un mariage inattendu. L’histoire ? "Nina, une ravissante hôtelière, connaît de plus en plus de problèmes financiers. L'auberge familiale qu'elle tente de gérer tant bien que mal n'est pas rentable et la jeune femme ne sait plus quoi faire pour remonter la pente. C'est alors qu'elle apprend que Karen Beermann, une star de la télévision, a choisi son établissement pour organiser son mariage avec Hannes, un séduisant architecte. Alors que les préparatifs vont bon train, l'avenir ne semble plus aussi radieux pour le couple…"







Outre sa carrière professionnelle, Kelly Rutherford fait régulièrement la Une des tabloïds pour sa vie personnelle, à cause de la bataille qu'elle mène pour la garde de ses deux enfants, Helena et Hermes, contre son ex-mari Daniel Giersch, qui vit à Monaco. En 2016, l’actrice avait perdu la garde définitive de ses enfants. Sur la chaîne NBC, elle avait évoqué son désarroi face à cette situation complexe : "Pourquoi voudriez-vous emmener des enfants loin de leur mère, de leurs écoles, loin de leurs amis et de tout ce qu'ils ont connu, et les déraciner ?", avait confié Kelly Rutherford très en colère, avant de poursuivre : "Je suis punie pour être une bonne mère et prendre soin de mes enfants, et lui il est récompensé pour avoir son visa révoqué. Nos enfants sont des citoyens américains et ils ont le droit d'être élevés aux Etats-Unis."