Michelle Trachtenberg retrouve d’anciens collègues de Buffy contre les vampires

Avant d’obtenir le rôle de Georgina Sparks dans la série télévisée Gossip Girl, Michelle Trachtenberg jouait dans la série Buffy contre les vampires aux côtés de Sarah Michelle Gellar. Elle y incarnait Dawn Summers, la sœur de la tueuse de vampires durant plusieurs saisons. Très active sur les réseaux sociaux, l’actrice partage régulièrement des clichés de son quotidien. Et jeudi 11 mai, elle a ainsi publié une photo d'elle avec deux anciens partenaires, Seth Green et James Masters, alias Oz et Spike. Une façon pour elle de se remémorer de bons souvenirs à l’occasion des vingt ans de la série : « Une clef, un loup-garou et un vampire qui rentrent dans un bar », a-t-elle commenté.





Une photo qui a évidemment ravi les internautes, nombreux à suivre l’actualité des acteurs issus de la série créée par Joss Whedon. Et malgré l’arrêt du show en 2003, la communauté de fans est toujours aussi active : « Je suis tellement fan, cette photo est géniale », a écrit une abonnée. « Je commence à croire que James Masters est vraiment un vampire, il ne vieillit pas », peut-on lire.





Côté professionnel, Michelle Trachtenberg n’a pas réellement réussi à relancer sa carrière. Après sa participations dans Gossip Girl, elle a enchaîné les petits rôles dans des séries télévisées et téléfilms américains. Mais le succès ne semble pas au rendez-vous.