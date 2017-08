Le conseil de Marie-Philomène : comment gagner de l'argent avec les panneaux photovoltaïques ?  

C’est l’heure du débrief pour Frédéric et Marie-Philomène. Frédéric raconte la première maison qu’il a proposée à Lydie et Fabrice. Une maison parfaite sur le papier mais hors budget pour le couple. Frédéric souhaiterait qu’ils acceptent de vendre leur appartement actuel pour pouvoir augmenter leur budget d’achat de maison. Marie-Philomène a une astuce qui pourrait permettre au couple de gonfler leur budget sans vendre leur appartement : installer des panneaux photovoltaïques sur la maison. En effet, dans le sud de la France, ces panneaux peuvent se révéler être très avantageux financièrement. Ce dispositif technologique permet de transformer l’énergie solaire en électricité. Un bon moyen d’alimenter sa maison et de gagner de l’argent puisque l’énergie non-utilisée peut être rachetée par un fournisseur par contrat à un prix très avantageux. Grâce à cet argent, il est alors possible d’augmenter son apport auprès des banques. C’est bon pour la planète et bon pour négocier son prêt immobilier ! Extrait de l’Adresse Idéale – Région Ile-de-France – Mardi 8 août sur NT1.