Jean-Marc très exigeant, une première visite qui ne fait pas mouche !  

Marie-Philomène va s’occuper de Jean-Marc et Eric, un père et son fils, qui recherchent une maison ensemble mais avec deux espaces séparés dans la région de Nice. Jean-Marc et Eric sont passionnés de bricolage et c’est une vraie aubaine pour notre agent immobilier ! Direction le Cannet pour visiter une maison déjà séparée en deux appartements et avec une piscine en prime. Malgré les atouts de la maison et des extérieurs, Jean-Marc n’est pas enchanté et très exigeant… Et le bruit venant de la route ne va pas arranger les affaires de Marie-Philomène. Cette première visite ne fait pas mouche ! Extrait de l’Adresse Idéale – Région Ile-de-France – Mardi 8 août sur NT1.