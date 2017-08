Lydie et Fabrice ne sont pas du tout d'accord !  

Après avoir terminé leur dernière visite, Fabrice et Lydie sont face à un dilemme. Lydie préfère la deuxième maison qu’ils ont visité, celle avec la piscine, la vue, le terrain… Au contraire, son mari est plus critique. Il n’a pas apprécié l’entrée commune avec les voisins du dessous, il préfère la dernière maison qu’ils viennent de visiter, la maison individuelle, même si il y a moins de terrain. Fabrice se sent plus chez lui dans cette maison. Fabrice et Lydie vont devoir prendre le temps de la réflexion pour se mettre d’accord et voir s’ils veulent faire une offre sur l’une des deux maisons. Extrait de l’Adresse Idéale – Région Ile-de-France – Mardi 8 août sur NT1.