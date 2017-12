Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

"Je me sens tentée ce soir, j’ai envie de lâcher prise. Je ne pense pas à ce qu’il se passe dans la villa (…) Je souhaite avancer." Lors de la soirée tentation, Maeva se laissait enfin aller et se rapprochait de son prétendant Kevin. Mais dès le lendemain de leur premier baiser, la jeune femme ne se sent plus capable de faire un bout de chemin avec lui. "Je ne suis pas prête, je n’en ai pas l’envie en fait. Je le trouve vraiment intéressant mais je bloque total", confie-t-elle ainsi à ses amies de l’aventure.

Consciente que ce début de romance n’ira pas plus loin, elle prend la décision de rompre avec Kevin et décide de lui annoncer la nouvelle par messages interposés. "J’aurais trop voulu kiffer un mec comme ça. J’en ai encore gros sur la patate. C’est une personne sur laquelle, j’aurais vraiment voulu m’attarder. Et en plus je suis trop lâche pour lui dire en face", explique-t-elle ainsi.

Aidée de Stéphanie et Yamina, elle lui écrit ainsi un court message pour mettre fin à leur histoire naissante. "J’ai vraiment pris plaisir à te connaître. je ne regrette en aucun cas les moments passés avec toi. Tu corresponds réellement à mes attentes et tu me plais beaucoup. Et malgré cela je reste très bloquée à l’idée d’aller plus loin. Je te souhaite le meilleur", envoie ainsi Maeva qui avoue "être déçue d’elle-même". Un sentiment qu’elle confie à Lucie qui est bien décidée à l’aider à avancer !

