En vacances sous le soleil éclatant de Marrakech, Jazz profite de son temps libre à la piscine avec son amoureux. La jeune femme, longtemps en manque de confiance, rayonne littéralement et s’affiche plus sexy que jamais sur Instagram. Le corps parfaitement sculpté et galbé.

En effet, la jeune femme a posté sur son compte une photo sur laquelle elle pose en bikini très sexy. Le blanc du maillot de bain deux pièces fait ressortir le côté hâlé de peau et contraste avec le bleu de la piscine. Elle tient par ailleurs la main de son compagnon qui semble prendre la photo. En légende de ce cliché liké plus de 22 700 fois, la jeune femme s’adresse d’ailleurs à lui : « Quand tu as les bonnes personnes pour te tenir la main alors sache que tu n’as à avoir peur de rien », écrit-elle.



Laurent, le petit ami de Jazz, a lui aussi posté la même photo sur son propre compte Instagram, . C’était quelques jours avant et c’était pour célébrer l’anniversaire de sa douce et tendre, le 4 juin. Le jeune homme lui ouvre littéralement son cœur et lui adresse une très belle déclaration d’amour : « Ma chérie, je te souhaite le plus beau des anniversaires et te remercie du cadeau exceptionnel que tu m’as fait le jour où tu m'as trouvé ».