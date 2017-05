Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Le rêve d'Antho ? Devenir mannequin. Le beau gosse, qui s'est illustré dans la saison 2 de la Villa des Cœurs Brisés a posté une photo qui a fait jaser la toile. Il faut dire que le cliché vaut le détour. Lors d'un séjour aux Etats-Unis pour le tournage d'une émission de télé-réalité, l'ex d'Anaïs Camizulli a eu la chance de rencontrer un acteur qu'il envie depuis plusieurs années. Lui aussi mannequin, l'américain est bien connu dans le paysage télévisuel puisqu'il tient l'un des rôles principal d'une série diffusée sur TF1. Dans cette dernière, il incarnait Derek Morgan, un agent spécial de surveillance du FBI. Vous avez deviné ? Il s'agit bien entendu de l'acteur américain Shemar Moore. Ce dernier a rendu visite à Antho. Et forcément, les deux jeunes hommes ont immortalisé cette rencontre avec une photo en bonne et due forme que l'ancien cœur brisé s'est empressé de poster sur son compte Instagram.

Likée plus de 57 000 fois sur son compte Instagram, la photo a fait bondir de leurs chaises les internautes, très nombreux à avoir commenté et partagé le cliché. "Trop beau et trop sexy tous les deux", "Magnifiques, vous seriez tellement parfais tous les deux à l'écran", "oulala trop de beaugossitude sur une seule photo, mon cœur va lâcher", "quel cliché adorable, vous êtes canons, pas d'autres mots", ont-ils écrit. Anthony Matéo, comme il se fait appeler sur les réseaux sociaux a donc réussi son coup. Cette photo est devenue en l'espace de trois jours, la plus likée de tout son compte Instagram ! Chapeau.