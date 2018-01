Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Entre Raphaël et Yamina, la tension était palpable pendant la soirée passée au bar avec les autres Cœurs brisés. D’un côté Raphaël a organisé un vote improvisé pour décider d’intégrer Jesseka, la prétendante de Gabano, dans la Villa ; de l’autre, alors que tout le monde était d’accord, Yamina s’y est opposé pour ne pas manquer de respect à Nadège qui n’était pas là. A l’issue de la soirée, Raphaël, sur le ton de l’humour, a dit à Yamina qu’il ferait comprendre à Nadège qu’elle avait voté comme les autres Cœurs brisés pour que Jesseka intègre la Villa. "Si tu fais ça je te brise la nuque" a alors rétorqué Yamina en rigolant. Raphaël a alors tendu la nuque et Yamina lui a asséné une tape…

Ce qui était au départ une blague est vite devenu un drame. Touché dans son orgueil, choqué, Raphaël a très mal pris ce geste et une altercation verbale a suivi. Le lendemain, après avoir longuement réfléchi, il décide de prévenir Lucie. La love coach écoute la version des deux Cœurs brisés avant de prendre une décision radicale : Yamina est exclue de la Villa !

La règle est en effet la même pour tout le monde. Le moindre geste violent, qu’il soit effectué sur le ton de la blague ou non, est sanctionné par un départ. Lucie annonce donc aux Cœurs brisés sa décision. Yamina, en larmes, quitte donc la Villa.

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

A voir ! Ce qui vous attend dans l'épisode 26 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :