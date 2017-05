Par | Ecrit pour NT1 |

Il y a de l’amour dans l’air pour Ricardo. Après son passage dans La Villa des Cœurs Brisés pour "oublier son ex" et enfin tourner la page de cette histoire pour retrouver l’amour, le beau brun est aujourd’hui en couple avec Nehuda. Une chanteuse découverte dans The Voice 4 qui lui a donné une fille il y a quelques mois.

Très amoureux de celle qui a fait de lui un père, Ricardo lui a fait une belle déclaration il y a quelques jours. Après avoir posté une tendre photo de son couple, le jeune homme à la musculature impressionnante a écrit : "Je t'aime, trois secondes pour le dire, trois heures pour l'expliquer, une vie entière pour le prouver ..." "La magie du vrai amour, c'est d'ignorer qu'il puisse finir un jour ... #love #rnl", a posté pour sa part Nehuda sur Instagram il y a une semaine. Dimanche, c’est un cliché montrant le couple topless qui est apparu sur les réseaux sociaux de la jeune femme coachée par Zazie dans la saison 4 de The Voice, le concours musical de TF1.

Depuis leur rencontre dans une émission de télé-réalité, Ricardo et Nehuda vivent une relation passionnée. De cet amour est d’ailleurs née une petite fille, Laïa, qui a vu le jour en mars 2017. Un événement qui a changé leur vie. "Le jour de ta naissance, tu m'as offert une nouvelle vie. Avant toi, je n'avais rien. Aujourd'hui j'ai Tout", a d’ailleurs confié Nehuda en postant une photo la montrant donner le biberon au bébé.









♥️ #mysoulmate #couple #loveyou #rnl 📷 Julie Junquera @happinessjule Une publication partagée par N E H U D A (@nehuda) le 13 Mai 2017 à 11h55 PDT





Le jour de ta naissance , tu m'as offert une nouvelle vie . Avant toi , je n'avais rien . Aujourd'hui j'ai Tout . #youaremyeverything #rnl Une publication partagée par N E H U D A (@nehuda) le 3 Mai 2017 à 5h08 PDT





Découvrez ci-dessous le départ des nouveaux Coeurs Brisés pour La Villa des Coeurs Brisés 3 :