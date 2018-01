Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour NT1 |

Entre Beverly et Vivian, c’est une véritable relation de chien et chat qui est née au sein de la Villa. Eternels enfants tous les deux, ils ont très vite fait la paire et sont devenus meilleurs amis dès le début de l’aventure. Mais la frontière est très mince entre l’amour et l’amitié et aujourd’hui, Beverly ne sait plus quoi penser. La jeune femme avait eu un coup de cœur pour son prétendant Vincent qui l’a même rejoint dans la maison parmi le reste des candidats. Très heureuse qu’il soit venu pour elle, Beverly est aux anges. Les deux tourtereaux s’entendent de mieux en mieux. Une belle histoire commence…





Enfin presque. Car seule ombre au paysage : Beverly ne peut s’empêcher de rester collée à Vivian toute la journée. Une relation ambiguë qui agace petit à petit Vincent… Du côté de Vivian, ce n’est pas beaucoup plus clair : "Je ne sais pas ce que je ressens pour Beverly. On est tellement fusionnels, je ne sais pas ce que c’est mais je l’aime". Malgré tout, le prétendant Vincent ne lâche rien et redouble d’attentions pour plaire à sa princesse. Petit-déjeuner au lit, compliments… rien n’est trop beau pour sa belle.





Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

