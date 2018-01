Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Beverly a littéralement craqué pour son prétendant, Vincent. Depuis, les deux tourtereaux vivent pleinement leur amourette et Beverly a fait le premier pas et l’a embrassé lors d’un rendez-vous. Si tout semble bien se passer entre eux, Vincent voit d’un mauvais œil la relation qu’entretient sa chérie et Vivian. Les deux "meilleurs amis" de l’aventure sont proches, un peu trop selon Vincent. "Je commence à me poser des questions. Je suis là pour elle et elle, elle passe son temps avec Vivian. Câlins par ci, câlins par là… ça commence à m’énerver." explique-t-il.

C’est lors d’une sortie que la situation dérape. Et pour cause, Beverly ne se cache pas de regarder les parties intimes de Vivian… devant Vincent ! Viennent ensuite les câlins et les bisous. "J’en ai marre. Je prends sur moi depuis un petit moment. Y’a le câlin de trop. Faut pas me prendre pour un idiot..." déclare Vincent. Une fois l’activité finie, les cœurs brisés se rendent dans une piscine. Le duo Beverly/Vivian remet le couvert. C’est la goutte de trop. Vincent craque et explique que cette situation ne lui plaît pas. Visiblement vexé que Beverly ne lui prête pas énormément d’attention, la tension monte... Vincent va-t-il mettre un terme à sa relation à Beverly ?

