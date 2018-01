Par Alexis Hache | Ecrit pour NT1 |

Elle attendait de revoir son Vincent, Beverly a été exaucée. Et plus si affinités…

Depuis le temps qu’elle en parlait, ce jour est enfin venu ! Beverly a enfin revu Vincent, son prétendant. Après que la soirée tentation a été annulée suite à l’accident survenu avec les garçons, Beverly prend l’initiative d’envoyer un message à Vincent pour lui proposer de la voir. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que Nadège et Stéphanie ont profité d’un moment où elle avait le dos tourné pour dire à Vincent de ne pas répondre pour la faire tourner en bourrique. Pari réussi, Beverly est dépitée de ne pas avoir de nouvelles de son coup de cœur.

Finalement, les filles disent tout à Beverly et Vincent vient la chercher à la Villa peu de temps après pour une date au bord de la plage, là où précisément ils s’étaient vus la première fois. Au programme : un verre en tête à tête les pieds dans l’eau puis une petite baignade sous le soleil. Vincent, séducteur dans l’âme, ne cache pas son attirance pour Beverly. Il se verrait bien lui "mordre la bouche" comme il le dit lui-même.

Son vœu sera bientôt exaucé. Alors qu’ils sont dans l’eau en mode collé-serré, Beverly fait le premier pas et embrasse Vincent ! Un baiser torride et langoureux qui laisse la jeune femme, d’ordinaire très extravertie, sans voix. Le début d’une belle histoire ?

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.





A voir ! Ce qui vous attend dans l'épisode 28 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :