Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

"Le moment est venu de vous le dire... Vincent et moi, c'est terminé". C'est par cette phrase que Sarah Lopez, ancienne Habitante de la Maison des Secrets annonce à ses fans qu'elle met un terme à sa relation avec Vincent Queijo. Une décision qui n'a pas été facile à prendre pour eux deux. "C'était une décision difficile à prendre. C'est sûrement la raison pour laquelle nous avons mis du temps à nous décider. Oui, nous y avons cru et nous avons tenté de consolider notre relation. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné, pas parce qu'il n'y a plus du tout d'amour mais parce que nous n'étions plus tout à fait heureux ensemble", avance-t-elle sur Instagram.

Malgré tout, Sarah Lopez n'éprouve aucune animosité envers son ex, qu'elle a rencontrée avant de participer à Secret Story 10. "Vincent est une très belle personne qui a toujours respecté ma famille, mes amis et moi-même. Merci pour cette belle année que nous avons vécu ensemble, vous nous avez porté. Vincent et moi nous garderons toujours contact. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenu. #Vincarah", indique la jeune femme en-dessous du cliché. De son côté, le Don Juan a lui aussi laissé exprimer sa plume sur les réseaux sociaux. "Nous avons tout donné pour essayer de donner un second souffle à notre relation toujours dans le plus grand des respects l'un envers l'autre. Sachez que j'ai aimé et j'aime cette femme énormément, qu'elle m'a apporté tellement de bonne choses dans ma vie, qu'elle m'a fait grandir ! Mûrir ! Je suis triste et j'ai très mal au cœur mais la vie est faites ainsi", écrit-il sur le réseau social.

Sur les réseaux sociaux, les fans du couple Vincarah sont sous le choc. Depuis l'annonce officielle de leur séparation il y a trois heures de cela, les commentaires pleuvent. Tous sont profondément peinés de voir un couple aussi "solide" se séparer. "Tristesse", "choc", "déception" sont les termes qui reviennent le plus sur Instagram.

MYTF1 vous propose de (re)voir une séquence cute du couple Vincent/Sarah dans Secret Story :