Florent présente ses excuses

Florent, qui niait avoir eu une aventure avec Tressia alors qu’il était en couple avec Stéphanie a finalement tout avoué. Devant la Love Coach, Lucie, le cœur brisé dévoile ses torts. Tout d’abord, il s’excuse auprès de Lucie car il lui a également menti lors de son coaching sur le sujet. Ensuite, Florent s’adresse directement à Stéphanie : "T’es une fille formidable, je pense que t’as toutes les qualités pour rendre un homme heureux."

Manue et Antonin

Manue et Antonin, en couple depuis trois ans, sont arrivés dans La Villa des Cœurs Brisés il y a quelques jours avec la problématique suivante : Nous sommes un couple en crise. Ce coaching permet à Antonin de complimenter sa chérie et lui rappeler qu'il est fou amoureux d'elle. "C’est la meilleure des femmes. Elle est attentionnée, patiente, intelligente… C’est une grande femme." confie-t-il.

Tressia présente ses excuses à Stéphanie

Tressia profite de ce coaching pour présenter une nouvelle fois ses excuses à Stéphanie, qui accepte, malgré le mal que cela lui a fait. Tressia espère que l’ambiance dans la maison sera désormais plus sereine.

Nadège incite Jesseka a quitter Gabano

Nadège a très mal vécu l’arrivée de Jesseka, la prétendante de Gabano, dans l’aventure. Mais aujourd’hui, elle va beaucoup mieux. Toutefois Nadège saute toute de même sur l’occasion pour s’adresser à Jesseka et lui conseille de quitter Gabano avant que celui-ci ne le fasse et qu’elle soit malheureuse.

