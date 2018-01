Par C.A | Ecrit pour NT1 |

Il y a quelques jours, un malheureux incident s’est produit dans la maison. Assis sur le bord d’une table en verre, Julien, Raphaël et Gabano se sont retrouvés à terre lorsque celle-ci s’est effondrée. Raphaël a été sérieusement blessé par des bouts de verre et amené à l’hôpital le plus proche. Il s’est retrouvé avec 14 points de suture sur la fesse. Julien et Gabano n'ont eu que quelques égratignures aux bras et au dos.

Malgré les soins et les visites des médecins, Raphaël ne guéri pas aussi bien qu’il devrait et prend une décision radicale. Après avoir réuni tous les cœurs brisés dans le salon, le candidat annonce qu’il quitte l’aventure sur le champ.

"J’ai vu le médecin aujourd’hui, ma blessure ne guérie pas si bien que ça. Je dois partir tout de suite. J’espère pouvoir revenir mais rien n’est sûr…" annonce Raphaël aux habitants. Tous sont sous le choc car ils ne s’attendaient pas à une telle annonce. Certains d’entre eux pensaient qu’il allait demander l’autorisation de faire venir sa prétendante, Manon, à la villa.

Immédiatement Vivian fond en larmes et est "au bout de sa vie" de voir partir son ami. L’aventure se termine donc aujourd’hui pour Raphaël, qui pourrait revenir très prochainement si sa santé s’améliore.



Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

A VOIR - Ce qui vous attend dans l'épisode 32 de La Villa des Coeurs Brisés 3 :