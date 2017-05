Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

La démarche est sincère. En intégrant la Villa des Cœurs Brisés, Vivian espère résoudre sa problématique amoureuse. "J’ai peur de retomber amoureux. Je pense que Lucie, la love coach va pouvoir m’aider à ce sujet. J’ai tendance à fuir lorsqu’une fille me plait vraiment. Jusqu’à maintenant, j’ai trompé toutes mes copines quand je n’étais pas amoureux. Je trouvais ensuite une excuse pour que l’on se sépare. J’espère vraiment que la Villa pourra me guérir !", a-t-il confié en exclusivité à MYTF1. Et pour démontrer la véracité de ses propos, l'ancien pensionnaire de la Maison des Secrets a adressé un message des plus sincères à la love coach sur Twitter. "Voilà @LucieLaVilla je te laisse mon cœur brisé entre les mains j'espère que tu sauras le réparer @LaVilla_NT1", a-t-il écrit.

Mais ce n'est pas tout. Sur son compte Facebook, l'ex de Fanny a tenu à se justifier sur sa participation au jeu de télé-réalité. "Voilà les amis j'intègre la Villa des cœurs brisée 3 je dois vraiment régler ma problématique là-bas. Je suis un réel cœur brisé, et j'ai pas mal de choses à régler là-bas". Il faut dire que sa participation risque de faire des étincelles. Son ex petite-copine, Fanny participe aussi à l'émission. Séparés depuis bientôt un mois, les deux amoureux ne se parlent plus. Les retrouvailles s'annoncent mouvementées.

Dans une interview accordée à MYTF1, la jeune femme a confié ses craintes de retrouver son ancien compagnon pendant plusieurs semaines. "J’ai peur qu’il gâche mon coaching. On s’est fait la misère. On s’est revu qu’une seule fois depuis notre rupture et c’était pour se faire la guerre. Dans La Villa, il va y avoir des règlements de compte. Il m’a appelé il y a quelques jours pour me faire le décompte et me dire : « Tic tac, tic tac ». Au départ, je vais le laisser faire mais très vite je vais l’arrêter", a-t-elle confié peu sereine. Et d'ajouter : "Le problème, c’est qu’il sait comment me pousser à bout… Il va être sur mon dos H24. J’ai juste une chose à lui dire : Ne m’approche pas". Le ton est donné.