Par Ruben VANYPER | Ecrit pour NT1 |

Julien Bert est un cœur brisé. Avec l'aide de Lucie, la love coach, il tente bien régler sa problématique amoureuse, et pourquoi pas repartir avec une prétendante. Et si c'était vous ?

"J’ai peur de m’engager dans une relation sérieuse, mais attention, je ne suis pas un coureur de jupons", déclare Julien Bert à MYTF1. En intégrant la Villa des Cœurs Brisés, l'ex de Milla Jasmine, une candidate de télé-réalité, compte bien faire table rase du passé et montrer qu'il a changé. "Je pense que je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes jusqu’à maintenant. Et puis, je trouve toujours des défauts aux filles. Je les quitte avant de les tromper", avance-t-il, conscient d'avoir fait du mal à ses précédentes histoires d'amour.

Aujourd'hui, Julien Bert est un homme nouveau. Plus sûr de lui - sa métamorphose sur les réseaux sociaux y est pour beaucoup -, il compte sur la Villa des Cœurs Brisés, mais aussi le coaching de Lucie Mariotti pour évoluer dans le bon sens. Pour cela, il pourra compter sur le soutien d'autres candidats de télé-réalité. C'est sur la magnifique île de Saint-Martin que 10 cœurs brisés se sont envolés il y a maintenant deux semaines. Stéphanie Clerbois, Raphaël Pépin, Rémi, Beverly, Maeva, Florent Ré, Fanny, Vivian, Gabano et Nadège Lacroix se sont lancés dans cette nouvelle aventure, sous le soleil des Antilles. Et pour les aider, Lucie Mariotti, la love coach sera évidemment présente afin de les accompagner tout au long de leur aventure. Elle les guidera à travers des missions mais surtout leur apportera des conseils pour se reconstruire et ainsi réapprendre à aimer.

Vous souhaitez séduire Julien Bert ?

Pour cela, il suffit de lui envoyer un message. Suivez le guide en lui adressant un mail… Première étape : Indiquez votre NOM + PRENOM + ÂGE + TAILLE Deuxième étape : Ajoutez-y aux moins DEUX PHOTOS Troisième étape : Dévoilez votre personnalité en ajoutant les liens de vos profils FACEBOOK ET INSTAGRAM. Quatrième étape : Envoyez toutes les informations demandées à l’adresse suivante : lavilladescoeursbrises3@ahproduction.fr (Prénom du cœur brisé dans l’objet du mail). Qui sait, peut-être que vous lui taperez dans l'œil !