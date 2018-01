Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Un nouvel épisode de La Villa des Cœurs brisés 3 a été diffusé ce mercredi 10 janvier sur NT1. L’occasion de retrouver Florent et Stéphanie, plus « in love » que jamais.

C’est enfin officiel entre Stéphanie et Florent. Après plusieurs semaines de séduction, le couple a passé un nouveau cap décisif dans leur relation. Il y a quelques jours, les deux amis s’embrassaient pour la première fois lors d’un karaoké organisé par les habitants de la Villa. Un rapprochement inattendu car le duo ne souhaitait pas franchir cette étape aussi vite. Mais ils ont quand même succombé à la tentation après des instants d’hésitation…

Et depuis, les deux tourtereaux ne cessent de s’embrasser. Dans le nouvel épisode de la Villa des Cœurs brisés, c’est complètement « in love » qu’ils sont partis en voyage avec Nadège, Beverly, Vivian et sa prétendante. Durant leur sortie, Stéphanie et Florent ont poursuivi leur idylle, devant un coucher de soleil. Très romantique !

Mais pas question pour eux d’aller trop vite… Stéphanie préfère dormir avec Nadège et Beverly dans la chambre.

