Par C.A | Ecrit pour NT1 |

La relation entre Vivian est Beverly, c’est je t’aime moi non plus. Les deux meilleurs amis de l’aventure sont tellement proches, que cela agace le prétendant de Beverly Vincent Venu exprès dans la Villa des Coeurs Brisés pour elle, ce dernier en a assez de voir sa chérie câliner et faire des bisous à Vivian sans cesse. Pour ne pas perdre Vincent, avec qui elle a officialisé sa relation lors d’un rendez-vous, Beverly prend la décision de s’éloigner de Vivian. Une décision qui met au plus mal les deux concernés. "Le fait d’avoir pris cette décision, ça me fait mal. Je l’adore trop. Les gens ne nous comprennent pas... J’ai l’impression qu’on est des jumeaux! " confie Beverly, les larmes aux yeux.

De son côté, Vivian, qui n’arrive pas à oublier son ex, Nathalie, remet en cause la nature de ses sentiments pour Beverly : "Je ne sais pas ce que je ressens. C’est un mélange entre l’amitié, l’amour... C'est bizarre. Je l’aime vraiment." Vivian et Beverly au plus mal, les habitants de la maison commencent à se poser des questions. Julien décide d’enquêter sur le sujet : Et si, Beverly et Vivian étaient plus que des amis ? Quelle décision va prendre Beverly ? Va-t-elle préserver son amitié avec Vivian, ou son couple avec Vincent ?

Les aventures des cœurs brisés, c’est tous les soirs du lundi au vendredi, à 19h00 sur NT1.

