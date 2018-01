Par Marine Madelmond | Ecrit pour NT1 |

Un nouvel épisode de La Villa des Cœurs brisés 3 a été diffusé ce lundi 8 janvier. L’occasion pour les téléspectateurs de retrouver Julien et Maëva en rendez-vous galant.

Grâce à son coaching réussi, Maëva a eu la possibilité de passer une soirée en tête-à-tête avec un habitant de la villa. C’est sans grande surprise que la jeune femme a choisi Julien pour ce rendez-vous galant. L’occasion pour les deux amis de se retrouver et de passer un nouveau cap décisif dans leur idylle naissante. Arrivé dans sa chambre d’hôtel, le duo semblait très gêné. Afin de cacher leurs angoisses, quoi de mieux que des blagues pour détendre l’atmosphère ?

Et si Maëva était angoissée à l’idée de passer la soirée avec Julien, elle n’a pas hésité à ouvrir son cœur : « Ça va être la première fois que je me retrouve seule avec un garçon depuis ma rupture et seule avec Julien », a-t-elle expliqué.

Lors du dîner, ils se sont livrés comme jamais. Maëva a même réussi à évoquer sa rupture douloureuse. Des confidences qui ont particulièrement touché Julien : « Je découvre une Maëva un peu plus touchante encore, qui ose se livrer un peu plus, j’ai instauré un climat de confiance… », a-t-il confié face caméra. Sous le charme, le jeune homme a aussi avoué son attirance certaine pour sa belle.

A l’issue de leur tête-à-tête, Julien et Maëva ont donc naturellement succombé à la tentation… d’un premier baiser. Mais malgré la joie de cette nouvelle étape dans leur couple, les nouveaux tourtereaux ont préféré garder leur idylle secrète. Jusqu’à quand ? Soyez au rendez-vous chaque jour sur NT1 pour un nouvel épisode de La Villa des Cœurs brisés 3.