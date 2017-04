Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour NT1 |

Depuis combien de temps es-tu célibataire ?

Je suis célibataire depuis le 4 septembre. Je n’ai rencontré personne au cours de ces sept derniers mois. J’ai une espèce de blocage depuis ma dernière relation. Je pensais vraiment que ça pourrait marcher avec mon ex. Je suis déçue. Je n’arrive pas à faire de nouvelles rencontres.

Pourquoi souhaites-tu faire la villa des cœurs brisés ?

Pour retrouver confiance en moi. Je ne crois plus en l’amour et j’ai l’impression de ne plus avoir d’amour à donner. C’est un peu grave à 25 ans, non ? Je suis un peu blasée sur le plan sentimental. J’ai enchainé les déceptions amoureuses. Le gros problème c’est que je m’attache très vite en amour. J’ai un peu tendance à m’oublier. J’espère que La Villa des cœurs brisés me permettra de rencontrer une personne qui me correspond.

Que recherches-tu en amour ?

Quelqu’un en qui je peux avoir confiance, qui me soit fidèle. J’ai beaucoup donné en amour, j’espère recevoir en retour maintenant.

Quelle est ta principale qualité en amour ?

Je suis une fille droite, seine, sérieuse. Je ne fume pas, je ne bois pas… Mais je n’ai jamais de chance avec les hommes. J’ai l’impression qu’ils aiment les "mauvaises filles".

Quel est au contraire ton principal défaut ?

Avant, j’étais jalouse. J’ai fait un gros travail sur moi à ce sujet. Je dirais que j’ai un côté princesse, peste, capricieuse en moi. Je comprends que ça puisse agacer certaines personnes.

Quel genre de personne es-tu une fois en couple ?

Je suis entière, fidèle et sincère.

As-tu un message à faire passer à tes futurs prétendant(e )s ?

Qu’il va leur falloir s’accrocher pour me faire changer d’avis et me redonner confiance ! J’espère rencontrer quelqu’un de drôle, qui ait la tchatche. Mais attention, je ne veux pas que ce soit une deuxième Beverly. Je ne veux pas que l’on me vole la vedette. C’est moi la star, pas mon mec. Je ne suis pas facile à vivre. Je dirais même que je suis attachiante. Il faut aussi que mes prétendants aient du caractère. Je n’ai pas besoin d’un toutou derrière moi. J’ai déjà un chihuahua, ça me suffit. Je ne demande pas la perfection, mais je veux que mon futur copain ait du charme, qu’il soit plutôt grand.

Physiquement, quel est ton style de garçon ?

Les châtains aux yeux bleus, ça me fait craquer !

Si tu as suivi les autres saisons, tu as surement remarqué que Lucie, la love coach appuie sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés, ça te fait peur ?

Absolument pas, c’est le but. Dans la Villa, je serai vraie à 100%. Je me fous de ce que les autres peuvent penser de moi. Si je dois pleurer, je le ferai. Je n’ai pas peur de laisser parler mes émotions.

Si vous souhaitez rencontrer Beverly lors de cette 3ème saison, c’est très simple, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à <span style="font-size: 13.5pt;line-height:115%;font-family:"Arial","sans-serif"">lavilladescoeursbrises3@ahproduction.fr</span>

N’oubliez pas de renseigner :



- "Le prénom du candidat" dans l’objet du mail

- Nom et Prénom

- Âge

- Taille

- 2 Photos tel

- Votre profil Facebook et/ou Instagram