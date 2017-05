Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Depuis quand es-tu célibataire ?

Ça fait 6 mois que je me suis séparé de ma précédente relation qui a duré 5 ans.

Pourquoi ça s’est terminé ?

Au fil des années, ça allait moins bien dans le couple, beaucoup de disputes, de jalousies. Et c’est vrai que je n’ai pas été très fidèle au début de notre relation. Elle me l’a pardonné mais on n’oublie jamais ce genre de choses. Et à la moindre dispute, ça ressortait… Mais pour moi, c’était vraiment la fille parfaite : fidèle, famille, enfant… tout ce que je recherchais. Mais à cause de mes erreurs, ce n’était plus vivable pour elle,comme pour moi.

Pourquoi as-tu envie de participer à la Villa des cœurs brisés ?

J’ai regardé la saison 2 et j’y ai vu des gens sincères et la coach Lucie était vraiment là pour aider à régler les problématiques des candidats. C’est un programme sincère et vrai je pense. Et tout de suite, ça m’a attiré. Et comme j’ai aussi un problème à régler... J’ai 30 ans donc je pense que c’est le moment où il faudrait que je me pose et que je fonde une famille.

Qu’est-ce que tu recherches en amour ?

Je cherche une fille très simple, sincère, famille et qui a envie d’avoir des enfants. Une personne avec qui je peux rire de tout, une personne qui soit à la fois ma copine, ma femme, ma maîtresse, mon amie. Mais vraiment une fille très simple, je ne suis pas attiré par les bimbos, ce n’est pas du tout mon style de fille !

"Je donne tout quand j’aime quelqu’un"

Quelle est ta principale qualité en amour ?

Je pense que je suis quelqu’un de très sincère et je donne tout quand j’aime quelqu’un.



Et ton principal défaut ?

Je suis très jaloux, possessif et le problème que j’ai eu c’est infidélité… Je le reconnais, c’est pour ça que je pars faire cette émission.



Quel genre de personne tu es en couple ?

Je suis quelqu’un de très attentionné. J’essaie toujours de tout faire pour que ma chérie soit au top. J’adore faire des surprises : arriver avec un bouquet de fleurs, l’inviter au restaurant, couvrir sa chambre de pétales de roses, partir en week-end sur un coup de tête… Je déteste la routine dans un couple. Donc je fais tout pour qu’il n’y en ait pas. Et je suis hyper câlin : lui caresser la main, lui faire un bisou dans le cou, etc.



Qu’est-ce que tu espères corriger en participant à la villa ?

En vérité, j’ai tellement souffert de ma première relation amoureuse que j’ai fait subir tout ça à ma deuxième chérie (l’ex dont il parlait plus haut, ndlr). J’ai été infidèle, j’ai fait passé mes collègues (amis) avant ma femme. Et ce sont des choses que je regrette et que j’ai vraiment envie de changer pour ne pas faire les mêmes erreurs avec ma prochaine femme. J’espère que grâce à Lucie, quand j’aurai une femme, mon cœur sera ouvert et je ne ressentirai plus le besoin de séduire. Parce que c’est l'un de mes plus gros défauts : j'adore séduire.



"Une fille avec l'accent racaille, c'est interdit !"



Quel est ton style de fille ?

Je n’ai pas vraiment de style mais c’est vrai que je suis plus attiré par les brunes un peu mates de peau avec les yeux clairs, cheveux longs lisses…

Après, mentalement, j’aime bien les filles simples, rigolotes et qui ne se prennent pas la tête et qui ont toujours le sourire. Je veux une fille qui puisse sortir en baskets et survêtement et pas d’une fille qui va passer une heure dans la salle de bain pour se maquiller… Je déteste ça.



Quelle est la première chose qui t’attire chez une fille ?

Le sourire ! Le regard et le sourire. Pour moi, c’est très important le sourire chez une fille.



Et au contraire, qu’est-ce qui rédhibitoire pour toi ?

L’accent racaille. Une fille qui parle mal avec l’accent racaille, c’est interdit chez moi.



Quel message as-tu envie de faire passer à tes futures prétendantes ?

Je voudrais leur dire de ne pas s’arrêter à un physique en me voyant et qu’elles essaient de gratter un peu plus sous la surface pour découvrir ce qu’il y a à l’intérieur. Je veux qu’elles voient qui je suis réellement. Je suis quelqu’un de très attentionné et qui est prêt à tout donner à la fille qui me correspond.



Tu m’as dit que tu avais vu la saison 2 de la Villa, tu as donc remarqué que Lucie, la love coach, appuie sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés, ça te fait peur ?

Peur, non. Je me dis que c’est la bonne occasion et la bonne personne à qui je pourrais vraiment parler de mes problèmes, avec qui je vais pouvoir discuter sans tabous, sans me ménager. Et si je pleure, je pense que ça ne me dérangera pas. Peut-être que ça me fera même du bien et que ça me permettra alors de me lâcher pour faire une très belle aventure. Moi, je suis très heureux de la rencontrer et je me languis même de le faire.



"Le pire, ce serait que mes grands-parents ne voient jamais mes enfants"

Tu as participé à Qui veut épouser mon fils ?... Du coup, ta mère est toujours aussi présente dans ta vie ?

En réalité, on est très fusionnel avec ma mère, mon père et mon frère. Ce n’est pas que ma mère. Je suis très très famille. Tous les dimanches, on déjeune ensemble avec mes parents et mes grands-parents. Je suis italien et corse donc pour moi la famille, c’est très important.



Du coup ta future femme doit absolument plaire à ta famille…

Non. Mes parents ne se sont jamais mis en travers de ma vie sentimentale. Ils m’ont donné leur ressenti mais jamais ils ne m’ont dit : « Quitte-là, elle n’est pas faite pour toi ! » Et d’ailleurs, je n’accepterais pas qu’ils me disent ça.



D’après tout ce que tu me dis, là, tu as envie de te poser…

J’ai très très envie de trouver la fille avec qui je pourrai faire ma vie et surtout fonder une famille. J’arrive à 30 ans et je me dis que maintenant, il faudrait que j’aie un enfant. Mon petit frère est déjà posé avec sa femme. Je m’étais toujours dit qu’à 25 ans j’aurais un enfant. Et là j’arrive à 30 ans… J’ai une bonne situation, je travaille mais pour vraiment être heureux dans ma vie, il me faudrait un enfant. Et le pire pour moi, ce serait que mes grands-parents ne voient jamais mes enfants…



La Villa des cœurs brisés 3 arrive bientôt sur NT1 !



Si vous souhaitez rencontrer les cœurs brisés de cette 3ème saison, c’est très simple, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à lavilladescoeursbrises3@ahproduction.fr

N’oubliez pas de renseigner :



- "Le prénom du cœur brisé" dans l’objet du mail

- Nom et Prénom

- Âge

- Taille

- 2 Photos

- Votre profil Facebook et/ou Instagram