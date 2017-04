Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour NT1 |

Depuis combien de temps es-tu célibataire ?

Depuis une semaine. La magie n’opérait plus avec Milla. On s’est rencontré dans une émission de télé-réalité. A notre retour en France, on ne s’est pas vu pendant un mois à cause de la distance. Elle vit à Miami. Ca a tout cassé. Je suis sorti en boite de nuit. J’ai préféré rompre avec elle avant d’être tenté par une autre fille. Je lui ai fait un peu de mal je pense. Plus je m’éloignais, plus elle s’accrochait. On ne se parle plus depuis.

Pourquoi souhaites-tu faire la villa des cœurs brisés ?

J’ai peur de m’engager dans une relation sérieuse. Mais attention, je ne suis pas un coureur de jupons pour autant. Je pense que je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes jusqu’à maintenant. Et puis, je trouve toujours des défauts aux filles. Je les quitte avant de les tromper. Ca m’est arrivé une seule fois d’être infidèle. J’ai beaucoup souffert de ma relation avec Aurélie Dotremont. Je n’ai pas été très classe avec elle. Je l’ai beaucoup fait pleurer. Mais c’était une relation un peu spéciale, tumultueuse. Un véritable ascenseur émotionnel ! Je suis conscient que le problème vient de moi.

Avant de rentrer dans la Villa, Vincent Queijo avait une problématique un peu similaire. Depuis, il s’est posé et a trouvé l’amour. Ca t’inspire quoi ?

Je suis un peu dubitatif, mais je me dis que tout est possible. Avec Vincent, on s’est contacté sur les réseaux sociaux. Il m’a dit que Lucie, la coach love lui avait permis d’avancer, qu’elle avait appuyé là où ça faisait mal. J’attends de voir.

Que recherches-tu en amour ?

Une fille qui me tire vers le haut. J’aimerais rencontrer une fille plus âgée. Mais attention, on évite les cougars. Je veux juste une fille posée, ambitieuse, qui sait où elle en est.

Quelle est ta principale qualité en amour ?

Je suis quelqu’un de très généreux, parfois trop…

Quel est au contraire ton principal défaut ?

Je suis dans l’excès. Soit je donne tout, soit je donne rien.

Quel genre de personne es-tu une fois en couple ?

Jusqu’à maintenant, j’ai toujours vécu des histoires passionnelles. Je fonctionne au coup de cœur. Les dix premières secondes sont cruciales. Sinon, lorsque je suis un couple, je passe mon temps à surprendre ma copine. Je suis capable de lui offrir un bouquet de roses rien que pour lui faire plaisir. Je veux qu’elle se dise : « Je ne suis pas avec lui pour rien ».

Qu’espères-tu corriger en participant à la Villa ?

Depuis un an et demi, je n’ai plus de cœur, plus de sentiments. Je me protège trop. Avec Aurélie, nous étions enfermés dans notre bulle. J’ai beaucoup souffert de cette relation. Ma mère ne me reconnaissait plus. Depuis, je n’ai plus confiance en les filles.

As-tu un message à faire passer à tes futurs prétendant(e )s ?

Je veux qu’elles soient naturelles, qu’elles ne jouent pas un rôle parce que je le verrai. Je souhaite rencontrer une fille qui a du caractère et qui soit ambitieuse, sinon je risque de m’ennuyer. Je n’aime pas les bimbos, les filles vulgaires.

Si tu as suivi les autres saisons, tu as surement remarqué que Lucie, la love coach appuie sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés, ça te fait peur ?

Si, un peu. Je suis quelqu’un qui ne montre jamais ses sentiments. Mais je suis prêt à jouer le jeu.

