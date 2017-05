Par ZY | Ecrit pour NT1 |

Depuis quand es-tu célibataire ?

Depuis ma séparation avec Marvin, le jour de la journée de la femme. Mais notre relation reste compliquée.



Pourquoi as-tu envie de participer à La Villa des Cœurs Brisés ?

Je suis célibataire en ce moment et j’aimerais pourvoir voir la coach. Parce que j’ai tendance à toujours rencontrer le même genre de garçon. J’aimerais rencontrer quelqu’un qui me correspond plus.



Quel genre de problèmes tu rencontres toujours avec les garçons ?

Ils ont tendance à être très possessifs, jaloux, un peu trop bad boy… C’est toujours le même profil. C’est ça le problème. J’aimerais que ce ne soit pas le cas mais ce sont toujours des rapports très conflictuels, passionnels…



Qu’est-ce que tu recherches en amour ?

Je cherche quelqu’un d’indépendant, qui s’assume, qui me laisse ma liberté, mon espace personnel. Pour moi, dans un couple, c’est important qu’on s’élève l’un l’autre. Je n’aime pas quand quelqu’un cherche à posséder l’autre. Je voudrais quelqu’un de drôle, qui me fasse rire, quelqu’un qui est cultivé, avec qui je peux discuter de tout et de rien, quelqu’un avec qui je peux être naturelle sans avoir peur. C’est ça qui est essentiel pour moi.



Quelle a été ta plus longue relation ?

Ça a été 3 ans mais avec des coupures au milieu… C’était le grand amour de ma vie. Celui qui m’a fait le plus vibrer.

Quelle est ta principale qualité en amour ?

En amour, je suis quelqu’un de très tolérant. Je ne suis pas très jalouse, voire pas assez. Je suis très généreuse.



"J'ai encore des sentiments pour Marvin !"



Oui, c’est ce qu’on te reprochait un peu dans la Maison des Secrets quand Marvin se rapprochait un peu trop de Sarah…

Oui, il me disait que c’était une copine. Moi, j’estimais qu’il avait le droit d’avoir des copines. Je ne voyais pas le mal qu’il s’amuse avec une pote. Je n’avais pas compris… Et puis, moi je n’aime pas faire des histoires. J’aime bien qu’on ne m’en fasse pas quand je vais voir mes potes donc si tu veux voir des copines, je te laisse tranquille aussi. Si on m’enlève ma liberté, je ne suis pas bien. Donc je n’ai pas envie de priver quelqu’un d’autre de la sienne. J’estime que dans un couple, on n’a pas à faire le flic. Chacun doit connaître ses limites… Mais les hommes n’ont pas l’air d’être aussi réfléchis.

Quel est ton principal défaut ?

Je suis un peu naïve et je laisse peut-être un peu trop de liberté du coup… Je prends aussi les choses trop à cœur, je suis trop sensible.

Qu’espères-tu corriger en participant à La Villa des Cœurs brisés ?

J’aimerais pouvoir aller vers un autre genre de garçon, quelqu’un de plus de doux, de plus calme, de plus stable. Il faut que j’arrête d’être constamment attirée par les garçons un peu torturés ; J’aimerais me détacher de l’emprise Marvin. J’ai encore des sentiments et je suis donc encore faible face à lui.

Quel est ton style de garçon ?

J’aime les garçons qui sont très virils, mâchoires carrées, athlétiques, métisses ou type méditerranéen…

Marvin coche un peu tous les critères…

(Rires) J’en ai marre de moi !

Qu’est-ce qui t’attire chez un garçon ?

C’est avant tout le charisme, ce qu’il dégage… J’ai parfois de très beaux garçons mais une fois qu’on a parlé, ça ne passe pas du tout. En revanche, il peut être moins beau et dégager un charisme de malade. Après, il faut forcément le feeling… S’il me fait rire, s’il a un esprit, s’il a l’air indépendant. J’aime savoir qu’un homme n’a pas besoin de moi. J’ai besoin d’un garçon qui a confiance en lui, qui s’assume, qu’il soit homme tout simplement ! J’ai horreur de jouer le rôle de la maman. Malheureusement, les gros bad boy ne savent pas se débrouiller tout seul et tu te retrouves souvent à jouer ce rôle.

"Je déteste qu'on me drague !"

Qu’est-ce qui est rédhibitoire, pour toi, chez un garçon ?

Quelqu’un de trop fragile. J’ai eu une enfance très difficile et je suis devenue une battante. Donc j’aime les gens forts. Et c’est peut-être aussi pour ça que je vais vers des bad boy parce qu’ils ont l’air tellement forts au début. J’ai besoin de quelqu’un d’indépendant, qui a une force mentale, qui puisse m’épauler en cas de besoin, quelqu’un de drôle aussi… Ah la la, le Prince Charmant n’existe pas, c’est ça ?

Jusqu’où t’es prête à aller par amour ?

Je peux donner beaucoup mais il ne faut surtout pas que je m’oublie… Et c’est justement ce que je dois apprendre dans la villa. Il faut que je me respecte suffisamment pour ne pas tout donner justement.

Est-ce que tu as un message à faire passer à tes prétendants ?

Il ne faut pas qu’ils parlent trop d’eux-mêmes. Je n’aime pas les mecs qui parlent trop d’eux. Je n’aime pas ceux qui cherchent à trop en montrer. J’aime les gens détente, drôles qui ne sont pas dans la drague. Je déteste qu’on me drague ! Ça c’est rédhibitoire. Tu viens détente, tu me fais rire, je prends avec plaisir un verre avec toi… Mais alors les dragueurs, ce n’est même pas la peine.

Si tu as suivi les autres saisons, tu as sûrement remarqué que Lucie, la love coach appuie sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés, ça te fait peur ?

Oui et non. Oui parce que je vais me retrouver à nu. Non parce qu’en même temps, j’ai dévoilé tellement de choses sur moi et ma vie privée ces derniers mois à cause de ma relation avec Marvin que je suis un peu rodée. Et puis, je me dis que ça ne peut que m’aider. Et à un moment donné, il faut crever l’abcès. C’est pour ça que je participe…

Mais est-ce que tu cherches à te poser ?

Non... Mais je disais la même chose avant Secret Story et ma rencontre avec Marvin… Je menais ma vie de célibataire tranquille mais voilà j’ai eu un coup de cœur pour Marvin.

Mais bon à cette heure-ci, non. Je cherche une relation sans problème. J’ai besoin d’affection mais je n’ai plus envie de me prendre la tête pour un mec. Je ne suis pas prête à m’engager et rien que de le dire, ça me pèse. Et puis, j’aime encore Marvin ! J’ai encore besoin de temps pour essayer de passer à autre chose. Je ne sais pas trop où j’en suis…

La Villa des cœurs brisés 3 arrive bientôt sur NT1 !

Si vous souhaitez rencontrer les cœurs brisés de cette 3ème saison, c’est très simple, il vous suffit d’envoyer vos coordonnées à lavilladescoeursbrises3@ahproduction.fr

N’oubliez pas de renseigner :



- "Le prénom du cœur brisé" dans l’objet du mail

- Nom et Prénom

- Âge - Taille

- 2 Photos

- Votre profil Facebook et/ou Instagram