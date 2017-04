Par SB | Ecrit pour NT1 |

Depuis quand êtes-vous célibataire ?

Vraiment célibataire ? Parce que sinon, je le suis depuis hier ! (rires). Non, j’étais vraiment posé avec mon ex et on n’est plus ensemble depuis deux mois. On n’a pas tenu à cause de la distance, c’est dommage parce qu’elle me plaisait, mais on était loin. Elle était à Paris, moi à Marseille. Je montais deux, trois fois, elle descendait aussi, mais au bout d’un moment ça devenait compliqué.



Pourquoi participez-vous à La Villa des cœurs brisés ?

Je me suis dit que ça pouvait être une belle expérience pour moi, je suis célibataire et je n’ai jamais eu d’histoire très longue. C’est une belle destination, et en plus nous allons être accompagné par Lucie, donc je me suis dit pourquoi pas.

Qu’est-ce que vous recherchez en amour ?



La simplicité, le désir. Pour moi, ta copine doit aussi être ta meilleure amie, ta femme… Il faut qu’il y ait une bonne entente, mais que ce soit un couple volcanique, pas trop ennuyant sinon ça ne me plaît pas. Après, mon style de femme, c’est plutôt beauté froide, fille de l’Est.



Qu’est-ce qui vous attire en premier chez une femme ?

Je me base beaucoup sur le physique, mais après il faut que ça suive derrière. J’aime bien la folie chez une femme. Une femme fofolle, ça m’attire.



Et au contraire, qu’est-ce qui vous révulse ?

Une fille qui se la raconte, qui prend tout le monde de haut, qui joue un peu trop la star, qui pense qu'elle est la plus belle du monde. Ça me gonfle. Je verrai bien qui je rencontrerai sur cette aventure, mais je me languis d’y participer.



Quelle est votre principale qualité en amour ?

(Rires) J’ai le cœur ouvert. Je suis gentil, je donne tout pour la personne. J’ai mes humeurs, je peux être romantique comme je peux être bordélique. Je ne suis pas très stable et il me faut une femme qui sache me tenir, une femme de caractère. Après, c’est simple si on me donne tout, je donne tout. Si au contraire, on ne me donne rien, je ne donne rien.



Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour une femme ?

Le problème, c’est que je ne suis jamais tombé amoureux. Je n’ai jamais fait de grands exploits pour quelqu'un. Ce que j’ai fait pour une femme, c’est prendre le TGV Marseille-Paris ! (rires). 3h30 quand même ! Mes relations n’ont jamais dépassé quatre mois, donc c’est compliqué de parler d’amour pour moi.

"Je crois que je suis un peu compliqué !"



Est-ce que vous n’avez pas peur que Lucie, la coach, appuie sur vos points les plus sensibles ?

Je n’ai pas de points sensibles. Je suis têtu, et je sais ce que je veux. Après, j’ai commencé très tard avec les filles. À 18 ans. Je n’ai jamais eu d’amour de jeunesse, j’étais un garçon qui était toujours dans la rue, à courir à droite et à gauche, à faire des bêtises. Aujourd’hui, je fais de la télé, je bouge tout le temps. Je fais des booking, je suis toujours en voyage, j’adore m’amuser



Avez-vous envie de vous poser ?

Oui, me poser avec une fille comme moi. Une fille qui a les mêmes passions, les mêmes délires, qui aime profiter de la vie et qui veut me suivre. Même si demain, je rencontre une fille qui me plaît, mais qui ne partage rien avec moi, au bout de trois mois, ça va me gonfler. Il y a pleins de choses à prendre en compte… Je crois que je suis un peu compliqué !



Du coup, ce serait ça votre principal défaut, "être compliqué" ?

(Rires) Des défauts, j’en ai plusieurs. Et puis, je me lasse vite. Si elle n’est pas comme je veux, ça me saoule. J’ai déjà rencontré beaucoup de filles qui me plaisaient sur tout, mais il y avait toujours un problème.



Ne seriez-vous pas un peu trop difficile ?

Peut-être ! Mais à tout moment, je peux craquer aussi. C’est à Lucie de faire son job ! (rires)



Avez-vous un message à faire passer aux futures prétendantes ?

D’habitude, je suis quelqu’un de très confiant. Je fanfaronne. Et là, j’ai envie d’être déstabilisé par une femme. Que ce soit par son charme ou autre chose, je veux qu’elle me fasse buguer.



Et comment tu penses que va se passer la vie avec les autres 'cœurs brisés' ?

Je m’entends avec tout le monde, j’aime rigoler, je suis plein de bonne humeur, je souris toujours. Mais par contre, le premier qui dérape, je n’hésite pas à monter au créneau !



Qu’est-ce que vous attendez de Lucie ?

Je fais l’aventure et je laisse faire ! Je verrais ce qu’elle a à me proposer et on verra bien. Surprise !

