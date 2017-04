Par P.H. | Ecrit pour NT1 |

MYTF1 : Depuis combien de temps es-tu célibataire ?

Stéphanie Clerbois : Six mois ! C’est court mais long en même temps. Il s’est passé beaucoup de choses depuis ma rupture. Mais je suis prête à retrouver l’amour. Je pars du principe que tout peut arriver dans La Villa !

Pourquoi souhaites-tu faire La Villa des cœurs brisés ?

Je participe avant tout pour rencontrer la coach Lucie, c’est une personne qui donne de bons conseils et ma dernière rupture m’a beaucoup affectée… Mais je veux également profiter pleinement de l’aventure et faire de nouvelles rencontres. Ça ne peut me faire que du bien. Depuis ma séparation, je me suis beaucoup occupée de mon fils, je me suis un peu oubliée moi-même.

Vous avez peur à l’idée d’être séparée de Lyam ?

Oui, très peur… Je n’ai pas été loin de lui plus d’une semaine. Il n’est jamais loin de moi.

Que recherches-tu en amour ?

Tout simplement le bonheur. Je l’ai avec mon fils mais j’ai aussi envie de continuer ma vie de femme et ne pas être que mère.

Quelle est ta principale qualité en amour ?

Je suis très généreuse. Je donne tout quand j’aime quelqu’un. Mais c’est aussi un défaut car ça peut pousser l’autre à penser que c’est acquis. Il peut se reposer sur ses lauriers et faire moins d’efforts ! (rires)

Quel est ton principal défaut ?

Je ne suis pas facile à vivre au quotidien ! Pour tout dire, je suis une vraie râleuse, du matin au soir. Je vais râler sur tout ! Ça peut agacer, ça agace même souvent ! (rires)

Qu’espères-tu changer chez toi en participant à La Villa des cœurs brisés ?

Je veux me retrouver moi-même. J’attends qu’on me dise mes défauts, mes qualités. C’est parfois plus facile à entendre lorsque ça vient de quelqu’un de l’extérieur. Je veux faire un vrai bilan de qui je suis vraiment.

Quelle personne es-tu une fois en couple ?

Je suis très généreuse, je donne tout l’amour que j’ai à donner. Je ne suis pas casanière, j’aime beaucoup bouger, voyager, faire du vélo dans les bois… J’ai une âme d’aventurière !

As-tu un message à faire passer à tes futurs prétendants ?

Bonne chance ! (rires) C’est vraiment ça, bonne chance, avec ce qu’il m’est arrivé et avec mon état d’esprit actuel… Avec le temps, je suis aussi plus exigeante car je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je n’adhère plus à certains comportements. Côté physique, tant qu’ils sont grands, c’est bon pour moi !

Lucie, la coach, appuie souvent sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés. C’est quelque chose que tu appréhendes ?

Oui et non. Le fait que ce soit une personne extérieure, ce sera plus facile à entendre. Mais j’avoue que je ne sais pas comment je vais réagir devant elle et les autres cœurs brisés.

