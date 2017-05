Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour NT1 |

Depuis combien de temps es-tu célibataire ?



Depuis un an. Je n’ai pas eu d’histoire sérieuse depuis. J’en ai marre d’être célibataire, j’espère vraiment trouver l’amour dans La Villa.



Que recherches-tu en amour ?

J’ai énormément souffert en amour. Je n’ai aimé qu’une seule personne dans ma vie. Elle ne m’aimait pas comme je l’aimais. J’ai envie de trouver une femme qui m’apprécie pour ce que je suis, qui me voit comme le Roi d’Ecosse même si je ne suis ni roi, ni écossais… Je souhaite trouver une femme qui me regarde avec les mêmes yeux que moi. Dans tous les cas, je veux effacer mon passé de m****. J’ai été blessé.

Pourquoi souhaites-tu faire la Villa des Cœurs Brisés ?



J’ai peur de retomber amoureux. Je pense que Lucie, la love coach va pouvoir m’aider à ce sujet. J’ai tendance à fuir lorsqu’une fille me plait vraiment. Jusqu’à maintenant, j’ai trompé toutes mes copines quand je n’étais pas amoureux. Je trouvais ensuite une excuse pour que l’on se sépare. J’espère vraiment que la Villa pourra me guérir !

On te sent beaucoup plus posé depuis quelques temps, que s’est-il passé ?

Je cherche vraiment l’amour. Il va falloir que je me confie. Je suis toujours foufou, mais il ne faut pas que je fasse le clown en permanence quand on parle de mes problèmes affectifs. Après, je suis toujours le même, un peu maladroit, je peux faire des blagues sur des sujets sérieux, mais je fais des efforts…

Pour te plaire une femme doit…

Elle doit ressembler à mon idéal féminin pour que je n’ai pas la tentation de la tromper. Il faut qu’elle soit sportive, pulpeuse, gentille, qu’elle ait un corps parfait. C’est toujours valorisant d’entendre dire : « Ta femme est une bombe ! ». Il ne faudrait pas que l’on ait plus de 10 ans d’écart, parce que j’ai déjà expérimenté et ça s’est mal terminé. Après, une fille plus âgée, ça ne me dérange pas… Et puis surtout, il faut qu’elle fasse plus attention aux autres qu’à elle. Je préfère qu’elle me parle plutôt qu’elle passe huit heures dans la salle de bain.

Quelle est ta principale qualité en amour ?



Je suis affectueux. Je donne beaucoup lorsque je suis amoureux.

Quel est au contraire ton principal défaut ?

Mon côté enfantin.

Quel genre de personne es-tu une fois en couple ?



Je suis prêt à beaucoup de choses quand j’aime une personne. J’ai envie d’être tout le temps avec elle, je la complimente, je lui fais des cadeaux, même quand je n’ai pas d’argent. Je suis un peu le mari parfait !

Quel est ton idéal féminin ?

Une fille avec le corps de Nabilla et la tête de Linda des Anges (Rires).

As-tu un message à faire passer à tes futurs prétendant(e )s ?

Je cherche une femme sérieuse et pulpeuse. Si ce n’est pas le cas, tracez votre chemin. Il faut savoir que je fonctionne au coup de cœur. Et puis surtout, je suis plus beau en vrai qu’à la télé donc bougez-vous les fesses !

Si tu as suivi les autres saisons, tu as surement remarqué que Lucie, la love coach appuie sur les points sensibles de chacun des cœurs brisés, ça te fait peur ?



Oui et non. Je n’ai pas envie de pleurer devant tout le monde et surtout pas devant Fanny. Je trouverai une excuse pour ne pas me confier en public, j’irai aux toilettes par exemple. Mais quand je serai seul avec Lucie, je me confierai sans problème.

En parlant de Fanny, vous avez été en couple tous les deux. Qu’est-ce que ça te fait de la retrouver dans La Villa des cœurs brisés ?

Ca va être la guerre ! Ca a été une garce avec moi alors que de mon côté j’ai été droit. Elle m’a blessé dans ma fierté. Ca va être très compliqué pour elle.