Par Alexis Hache

Florent et Julien ont pris une grande décision lors de la soirée tentation réservée aux garçons. Peu à leur aise à l’idée de devoir rencontrer des prétendantes alors qu’ils n’ont que Maëva et Stéphanie en tête, ils ont décidé de rentrer à la Villa pour les retrouver. Déception lorsqu’ils arrivent, ils ne trouvent que Nadège qui leur annonce que les autres filles sont sorties en boîte.

Alors que Julien, très déçu, est prêt à aller se coucher, Maëva et Stéphanie sortent de leur cachette ! Sachant que les deux garçons rentraient, elles avaient décidé de se cacher pour jouer un peu avec eux et voir leur réaction. Julien et Florent sont soulagés, ils ont même marqué des points en revenant plus tôt de la soirée. Ce qu’ils ne savent pas encore, c’est que les autres filles sont également dans la Villa, et non en boîte de nuit comme elles le leur ont fait croire.

Une fois dans leur chambre, ils commencent donc à débriefer, avant de se rendre compte que Beverly était cachée dans la baignoire et écoutait tout ce qu’ils se disaient. Première surprise ! Ils comprennent alors que les filles ne sont pas en boîte mais bien dans la maison, cachées pour écouter ce qu’ils ont à se dire, au cas où ils ne diraient pas la vérité à Maëva et Stéphanie. Commence alors une quête des autres filles encore cachées dans la Villa. Ils trouvent rapidement Tressia derrière un rideau, puis Fanny et Yamina cachées dans les placards de la salle de bain. Pour se venger, ils décident de jeter les unes après les autres les filles dans la piscine et voilà que la soirée posée se transforme en pool party !